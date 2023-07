Създателят на първите генно редактирани деца с ново предложение

К итайският учен Хе Джианкуи, който предизвика глобално възмущение през 2018 г., когато разкри, че е създал първите генно редактирани деца, представи ново предложение за модифициране на човешки ембриони, което според него може да помогне на "застаряващото население".

През 2019 г. той беше осъден на три години затвор в Китай за "незаконни медицински практики". Ученият отново се появи миналата година и изненада световната научна общност, когато обяви в социалните медии, че открива изследователска лаборатория в Пекин.

Оттогава насам актуализациите за изследванията му, публикувани в неговия акаунт в Twitter, са съсредоточени върху предложените планове за разработване на генна терапия за редки заболявания.

Но в четвъртък той отново си навлече спорове, като публикува ново предложение за изследване, което според експертите напомня на по-ранната му работа, която учените широко осъдиха като неетична и опасна - с потенциал да повлияе на човешката ДНК през поколенията.

В кратък документ от една страница той предлага изследване, което да включва генно редактиране на ембриони на мишки и след това на оплодени човешки яйцеклетки или зиготи, за да се провери дали дадена мутация "осигурява защита срещу болестта на Алцхаймер".

China's going to have to moon-shot a cloning Manhattan Project to try and save themselves https://t.co/giajEPA0kJ — SUGARPLUMVAMPIRE (@BakuDreamer) July 3, 2023

"Застаряването на населението е от голямо значение както като социално-икономически проблем, така и като тежест за медицинската система... Понастоящем няма ефективно лекарство за болестта на Алцхаймер", пише той в очевиден намек за нарастващото демографско бреме на Китай поради увеличаващия се дял на възрастните хора.

За разлика от научния експеримент, заради който той е попаднал в затвора, този потенциален експеримент е свързан с анормална оплодена яйцеклетка, която обикновено се смята за неподходяща за имплантиране в жена.

Няма да се имплантира човешки ембрион за забременяване и преди експеримента се изисква "правителствено разрешение и етично одобрение", се казва в предложението.

Не е ясно дали Хе ще получи одобрение за подобна работа в Китай, дори ако представеното от него предложение бъде счетено за основателно - а външни експерти твърдят, че настоящото предложение не е научно обосновано.

Властите в Китай предприеха множество стъпки за затягане на правилата и етичните стандарти, засягащи редактирането на човешки гени, след разкритията за предишните му изследвания. Те също така забраниха на Хе да се занимава с работа, свързана с услуги по асистирана репродукция, и поставиха ограничения върху работата му с човешки генетични ресурси, според държавните медии.

•🇨🇳scientist He Jiankui unethically created the world first gene-edited babies in 2018

•CCP pretended to punish him. After 3 years in jail, with CCP’s support, He has a new lab in Beijing for gene-editing in human

The Voice of Dr. Yan

Sat/Sun 4pmET

LIVE https://t.co/DzamegWspK pic.twitter.com/kLv8hhhWUU — Dr. Li-Meng YAN (@DrLiMengYAN1) February 25, 2023

Но публикуването на новото предложение на учения, включващо генно редактиране на ембриони, накара учените и експертите по медицинска етика да бъдат обезпокоени - и объркани.

"Цялото това нещо е, направо казано, безумно", казва Питър Дрьоге, доцент в Технологичния университет Нанянг в Сингапур, който се занимава с молекулярна и биохимична генетика.

Според Дрьоге предложеното изследване може да се разглежда като стъпка към проучването на това дали подобен метод на генетично редактиране може да се използва в бъдеще при жизнеспособен ембрион.

Освен от етични съображения, генното редактиране на ембрион за справяне със сложно заболяване, което засяга хората в края на живота им и няма ясна, единствена генетична причина, е "много съмнително", казва той.

"По същество той иска да модифицира генетично човешкия вид, така че да не се разболее от Алцхаймер", казва той. "Наистина съм изненадан, че той отново излиза с това."

Джой Жанг, директор-основател на Центъра за глобална наука и епистемична справедливост към Университета в Кент, Великобритания, заяви, че предложението изглежда "по-скоро като рекламен трик, отколкото като обоснована изследователска програма".

"Въпреки това трябва да приемаме тези публични твърдения с повишено внимание, тъй като все пак те могат да подведат пациентите и техните семейства и да опетнят репутацията не само на науката в Китай, но и на глобалните изследователски усилия в тази област", каза тя.

В отговор на въпроси от CNN той заяви, че "сега събира обратна връзка от учени и биоетици" и не разполага със срок за провеждане на проучването.

"Ще направя ревизия на предложението за болестта на Алцхаймер по-късно. Няма да провеждам никакви експерименти, докато не получа разрешение от правителството, а също и одобрение от международна комисия по етика с биоетици от САЩ и Европа", казва той, цитиран от CNN.

"Искам да подчертая, че това е предклинично проучване, при което няма да се използва ембрион за забременяване. Изследването ще бъде открито и прозрачно и всички резултати от експеримента и напредъкът ще бъдат публикувани в Twitter", каза той.

Той не отговори на въпросите дали е ограничен от извършването на определена работа в Китай.

🚨🇨🇳#Alert🚨

China just released World's Most dangerous Biophysicist, He Jiankui, the creator of the world’s first genetically engineered babies '#CRISPR babies' from prison after he agrees to work for Chinese military. pic.twitter.com/gklRfBHSAo — Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 31, 2022

CNN се обърна за коментар и към Министерството на науката и технологиите и Националната комисия по здравеопазване на Китай.

Противоречия и реакция

През 2018 г. Хе, който преди това е бил изследовател в Южния университет за наука и технологии в Шънджън, заяви, че е използвал инструмент за редактиране на гени, наречен CRISPR, за да модифицира човешки ембриони на момичета близначки с надеждата да ги предпази от ХИВ. По-късно съдът в Шънджън съобщава, че в резултат на експериментите на Хе се е родило и трето генетично редактирано бебе.

Изследването предизвика ожесточен скандал относно етиката на използването на нова и потенциално опасна технология при хора и риска от предаване на нежелани мутации не само на децата, но и на потенциално бъдещо потомство. То също така породи опасения, че ще отвори вратата към потенциално променящо видовете бъдеще на "дизайнерски деца".

В неотдавнашни интервюта за медиите той посочи, че смята, че е действал "твърде бързо" при провеждането на изследването, и даде оскъдни подробности за децата, като освен това посочи, че те са водили "нормален" живот.

Генетичното манипулиране на човешки ембриони - както жизнеспособни, така и нежизнеспособни - обикновено е строго контролирано в световен мащаб, а някои страни забраняват всички подобни изследвания, твърдят експерти.

Но в световен мащаб се водят активни дебати относно разрешаването на редактирането на генома на човешки ембриони за лечение на сериозни генетични заболявания или за разширяване на научните изследвания.

Учените твърдят, че редактирането на генома, включително при възрастни, е обещаващо за лечение на заболявания, които понастоящем са трудни за лечение или излекуване, като муковисцидоза или сърповидно-клетъчна болест.

Китайският закон не позволява генно редактирани човешки ембриони, използвани в научни изследвания, да бъдат имплантирани в хора или да бъдат развивани повече от 14 дни. Отдавна е забранено и всякакво редактиране на гени за репродуктивни цели.

От 2019 г. насам по-широк набор от регулации в областта на биологичните науки в Китай добави повече правни проверки и етични стандарти за такива изследвания, включително основна актуализация на националните насоки по биоетика по-рано тази година.

Налице е и остра реакция срещу Хе в рамките на китайската научна общност.

През март над 200 китайски учени публикуваха изявление в отговор на публичните му дейности, включително и на "подвеждащата маркетингова кампания" на Хе, която според тях е свързана с твърденията му за планове за изследвания на редки болести.

Те осъдиха "отношението и отказа на Хе да се замисли за престъпните си действия, свързани с нарушаване на етиката и правилата за редактиране на гени", и призоваха регулаторните органи да започнат ново разследване на "предполагаемото повторно нарушаване на научния интегритет, етичните норми, законите и правилата" от страна на Хе.

"Етичните граници не бива да се преминават", пишат те.

Що се отнася до бъдещето на изследванията на Хе, канадският биоетик Франсоаз Бейлис от университета "Далхаузи" заяви, че трябва да се разгледат множество въпроси - от това дали Хе разполага с необходимия научен опит, за да провери хипотезата, до това дали може да му се има доверие, че ще спазва правилата за изследвания с участието на хора.

"Възможно е хората да се поучат от грешките си и да променят поведението си ... но мнозина са обезпокоени, че Хе Джианкуи може би не се е поучил от грешките си в миналото", каза Бейлис.