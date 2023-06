Култивирано месо: Ще стане ли скоро достъпно

И зминаха 10 години, откакто беше изяден първият бургер, направен от лабораторно отгледано месо. Защо все още се предлага само в една държава, в един ресторант и само в четвъртък? Кога ще можем да купуваме култивирано место? На тези въпроси отговарят журналистите от BBC.

Тогава Рюцлер опита бургер за 215 000 британски лири (330 000 долара), отгледан в лаборатория от учен, посветил кариерата си на каузата на култивираното месо. Този учен, Марк Пост от университета в Маастрихт, Нидерландия, седеше точно до нея.

Ако това не беше достатъчно, следва да кажем, че реакцията ѝ беше показана в новинарските емисии по целия свят по-късно същия ден.

Рюцлер деликатно отхапа от бургера, пренебрегвайки хляба, и постави малка запечена хапка в устата си. Залата, претъпкана с журналисти, зачака/ Когато камерите се приближиха, за да я снимат отблизо, тя даде вид, че се опитва да бъде учтива. "Има доста интензивен вкус - започва тя, преди да спре за момент. "Близък е до месото. Не е толкова сочно, но консистенцията е перфектна." След това добавя, че "й липсват сол и пипер", което много развесели публиката в студиото.

Cultivated meat is closer than ever to your dinner table, with a massive increase in efficiency that means pork meat can be grown in just one week. https://t.co/I7ASvGc0Ua pic.twitter.com/Ly9nB8w618

Десет години по-късно, докато гледаме видеото с дегустацията на бургера от Рюцлер, няма как да не се зачудим дали някога ще имаме възможност да опитаме култивирано месо. Днес месото, отгледано в лаборатория, все още не е широко достъпно. Но след като през последните години научните съвети за необходимостта от намаляване на консумацията на месо предизвикаха вълна от интерес към алтернативите на месото, може ли то да се окаже готово да навлезе в ресторантите?

"Така че индустрията е сравнително нова", казва Таснем Кародия, съосновател на Mzansi Meat Co, южноафриканска фирма за култивирано месо. "Първият бургер е направен в Холандия през 2013 г. И вероятно три-четири години по-късно имаше шепа компании. Сега вероятно сме над 100 компании в тази област." Между тях се отглеждат агнешко, патешко, говеждо, пилешко, риба и др. Според Института за добра храна, мозъчен тръст за алтернативни протеини, те също така получават колективно инвестиции в размер на милиарди долари.

Но какво точно представлява култивираното месо?

Култивираното месо по същество означава "възпроизвеждане на същия процес, който бихте открили в кравата, извън нея", казва Кародия. С други думи, лабораторно отгледаното месо е генетично неразличимо от истинското.

Първата стъпка в производството му е да се вземе малка биопсия с размер на пипер от крава, като след това животното се оставя "да работи", отбелязва Кародия. Биопсията се връща в лабораторията, където се поставя в биореактор - метален съд, който не се различава от тези, в които се вари бира. Той е пълен с хранителен бульон, който съдържа всички съставки, от които клетките се нуждаят, за да растат и да се развиват.

Кародия казва, че бульонът на нейната компания съдържа фетален говежди серум (FBS). Това е спорно, тъй като се извлича от кръвта на кравешкия плод, което означава, че за производството му трябва да бъде заклана бременна майка. Поради тази причина Кародия се стреми да замени изцяло FBS. Екипът ѝ все още не е измислил как, но дори ако Karodia не намери начин, използването на FBS ще доведе до намаляване на броя на телетата, агнетата, прасетата, патиците и пилетата, които се отглеждат и колят за консумация.

Това означава, че не е необходимо да се използва значителна част от земната земя за засаждане на соя и царевица, за да се изхранват всички животни, според Джош Тетрик, главен изпълнителен директор на друга фирма за култивирано месо - Eat Just. Според него това води до по-малко емисии. "Така че това е начин на хранене с месо, който има смисъл за бъдещето." Всъщност Тетрик смята, че един ден то може да замени цялото традиционно месо.

Няколко проучвания и доклади на мозъчни тръстове и консултантски фирми изказват подобни твърдения за лабораторно отглежданото месо, като установяват, че то може значително да намали емисиите на парникови газове. Според едно от проучванията култивираното месо би довело до 96 % по-малко емисии на парникови газове в сравнение с конвенционалното месо. Според друго то би намалило емисиите със 74-87 %. Постиженията са по-големи при силно замърсяващите животни като говеждо или агнешко месо и по-малки при птиците и рибата.

Всички тези проучвания обаче са единодушни, че култивираното месо все пак ще има по-голямо въздействие от повечето алтернативи на месото на растителна основа. Други проучвания пък установяват, че то може да бъде по-лошо за климата дори от конвенционалното животновъдство, поради големите количества енергия, необходими за отглеждането на месото и производството на хранителни среди. Голяма част от разногласията се дължат на факта, че всички проучвания се опитват да моделират система, която все още не съществува в голям мащаб.

Независимо от това, в научната общност повече от всякога се признава, че мащабите на животновъдството са неустойчиви. Отглеждането на животни за месо предизвиква множество екологични проблеми - от киселинни дъждове до цъфтеж на водораслите - и е причина за 14,5% от световните емисии на парникови газове. Въпреки тези предупреждения се очаква производството на месо да се удвои до 2050 г., тъй като нарастващото население на света печели повече пари, което означава, че може да си позволи повече месо.

От Китай до Камерун, около половината от хората, които ДжингДжинг Лиу е анкетирал, са заявили, че биха опитали месо, отгледано в лаборатория, при условие че то е по-добро за планетата от традиционното животновъдство. Култивираното месо може би ще започне да замества някои видове месо. Но дали твърдението, че то може да бъде не алтернатива, а алтернатива на месото, наистина е вярно?

Към днешна дата в света има само една държава, в която можете да си похапнете един вид лабораторно отгледано месо. Дори и там то се предлага само в един ресторант, и то само в четвъртък.

“A new study from the University of California, Davis, has found that lab-grown, or "cultivated" meat's environmental impact is likely to be "orders of magnitude" higher than retail beef based on current and near-term production methods.” It was always a dumb idea to begin with. pic.twitter.com/4qXUvYOJvl