Силвестър Сталоун сравни Тръмп с Джордж Вашингтон

С илвестър Сталоун сравни новоизбрания президент Доналд Тръмп с един от най-известните си герои - Роки Балбоа, и го нарече „втория Джордж Вашингтон“.

(Във видеото може да научите повече за: Какво събра Бойко Борисов и Силвестър Сталоун?)

На 6 ноември Тръмп победи опонента си от Демократическата партия, вицепрезидента Камала Харис, за да спечели още един мандат в Белия дом. В четвъртък Сталоун представи новоизбрания президент на галавечеря на Института за политика „Америка на първо място“, организирана в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, Флорида.

При представянето си актьорът от „Рамбо“ описа Тръмп като „митично създание“ и се позова на спечелилия „Оскар“ филм „Роки“, който проследява историята на боксьора, който е неуспял, за упоритост и издръжливост.

„Когато снимах „Роки“, ако си спомняте, първото изображение беше снимка на Исус и на нея пишеше: „Клуб „Възкресение Христово“. Намерих една църква, която беше превърната в боксов ринг. И така, изображението се спуска от Исус към Роки, който е удрян“, казва той.

„И в този момент той беше избран човек и така започнах пътуването - нещо щеше да се случи. Този човек щеше да премине през метаморфоза и да промени живота си, точно както президентът Тръмп.“

Stallone introducing Trump: We are in the presence of a really mythical character… Guess what, we got the second George Washington. pic.twitter.com/XwIZXgGvFv

Сталоун продължава: „Намираме се в присъствието на един наистина митичен герой. Обичам митологията, а този човек не съществува на тази планета. Никой на света не би могъл да се справи с това, с което той се справи. Така че аз съм в страхопочитание. И ще кажа само това и го мисля сериозно: Когато Джордж Вашингтон е защитавал страната си, той не е имал представа, че ще промени света, защото без него можете да си представите как би изглеждал светът. Знаете ли какво? Имаме втория Джордж Вашингтон. Поздравления“.

Винаги ли Силвестър Сталоун е подкрепял Тръмп?

Сталоун не подкрепи изрично Тръмп като кандидат за президент по време на изборите през 2016 г. или 2020 г., но екшън звездата заяви, че го харесва като човек.

„Обичам Доналд Тръмп. Той е страхотен Дикенсов герой. Знаете какво имам предвид? Има някои хора като Арнолд Шварценегер, Бейб Рут, които са по-големи от живота. Но не знам как това се отразява на управлението на света“, казва той пред Variety през 2016 г.

In a surprise appearance at Mar-a-Lago, Sylvester Stallone joined President Donald Trump, praising him with bold words: "No one else could have done what this man has achieved. He's like a modern-day George Washington."



Sounds like a new Republic is incoming. pic.twitter.com/dU39tZGK8G