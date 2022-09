Силвестър Сталоун се помири със съпругата си, няма да се развеждат

С илвестър Сталоун се е събрал със съпругата си Дженифър Флавин месец след като тя подаде молба за развод. Те са се срещнали у дома си, поговорили си и разрешили всичките си различия. И двамата са много щастливи. Това каза говорител на актьора пред Page Six.

