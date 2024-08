Силвестър Сталоун честити рождения ден на жена си със снимка по бански

Х оливудският актьор Силвестър Сталоун показа архивна снимка в чест на рождения ден на съпругата си, актрисата Дженифър Флавин.

Снимката впечатли феновете на актьора, тъй като на нея се вижда как той и съпругата му позират по бански на палубата на яхта. Флавин показва фигурата си в черен цял бански, украсен с ресни, а Сталоун пък позира по бански, демонстрирайки мускули и стегнато тяло.

