Силвестър Сталоун се отказва от актьорството?

С лед повече от 50 години като професионален актьор, множество големи награди и създаването на един от най-великите франчайзи в историята на Холивуд, Силвестър Сталоун вече няма какво да доказва.

В профила на звездата от "Кралят на Тулса", публикуван в Indiewire, Сталоун отговаря на въпрос дали би искал отново да пише и режисира с думите: "Може би, но може би не и актьорството. Съмнявам се в актьорския аспект на това. Мисля, че това може да е лебедовата ми песен."

Откакто "Роки" завладя света и постави началото на все още актуален франчайз, Силвестър Сталоун е звезда, сценарист, режисьор, продуцент и главен актьор в продължение на 45 години.

Единственият филм за "Роки", който не е написан или режисиран от Сталоун, е "Роки V", който се смята за най-лошия от франчайза и е такъв касов провал, че са необходими 16 години, за да излезе друг филм за Роки.

