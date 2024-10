Силно земетресение разтърси Южна Турция

З еметресение с магнитуд 5 беше усетено в квартал Козан в Адана, Южна Турция, в 20:07 местно време, съобщи порталът "Тюркийе тудей", като се позова на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението, регистрирано на дълбочина 20,03 километра, предизвика значителен страх и паника сред жителите, отбелязва порталът.

BREAKING: Moments ago, a near Magnitude 5.0 Earthquake was registered in Turkey, near Andırın!



Yes, while it is true an M5 isn't that big of a deal and let's be honest, even the Yaks and Goats didn't even seem to know anything happened, it is a slow news day here at WSPN, so… pic.twitter.com/bStNlTNijR