Силно земетресение разлюля Турция

З еметресение с магнитуд от 5,9 по Рихтер разтърси Източна Турция.

Трусът е регистриран в град Кале, окръг Малатия, в 10:45 ч., съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Огнището на труса е било на дълбочина 10,07 километра.

По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център земетресението е било от шеста степен по Рихтер.

🔎 Regional instrumental seismicity in Eastern Turkey. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/E7Suwa5KWa

Земетресението е усетено в съседна Сирия, както и в турските окръзи Диарбекир, Елязъг, Кахраманмараш, Токат, Ерзинджан, Тунджели, Адъяман, информира държавната телевизия ТРТ-Хабер.

🚨🇹🇷6.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES TURKEY



According to the country's disaster and emergency authority, AFAD, the quake struck eastern Turkey's Malatya province this morning.



There are no reports of any casualties at present.



Source: Reuters pic.twitter.com/lbXrtddoN7