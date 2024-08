Земетресение разтърси Югоизточна Турция

З еметресение с магнитуд 4,1 разлюля днес окръг Малатия, Югоизточна Турция, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 12:02 ч. Епицентърът му е бил в град Акчадаг, а дълбочината – 10,31 километра.

Земетресението е предизвикало паника сред населението.

