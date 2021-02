Силно земетресение разлюля Фукушима, ранени

Н ай-малко 20 души са пострадали в японската префектура Фукушима в резултат от силното земетресение с магнитуд 7,1, станало днес в североизточната част на страната, предаде ТАСС, цитирайки японската агенция "Киодо".

Според Геофизическия институт на САЩ епицентърът е бил в морето на 74 километра североизточно от град Нами и дълбочина 58 километра, предаде ДПА. Първоначално бе издадено предупреждение за опасност от цунами, но по-късно то бе отменено.

7.1-magnitude quake hits off coast of Japan's Fukushima https://t.co/hX5ViXZjKY

Японското правителство създаде кризисен щаб. Засега се събира информация за последиците от труса, усетен силно и в столицата Токио.

Съобщава се за няколко пожара, възникнали в префектура Фукушима, японската телевизия показа кадри от град Иваки със счупени витрини на търговски център.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3

Временно е било преустановено движението по няколко линии на скоростните влакове шинкансен, съобщи компанията оператор.

Имало е спирания на тока, засегнали 830 000 домакинства в десет префектури в северната, североизточната и централната част на страната.

През март 2011 г. Фукушима и други райони в Североизточна Япония бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 9 и засегнати от последвало цунами, което предизвика авария в АЕЦ "Фукушима", а наводненията отнеха живота на повече от 18 500 души.

"Тепко", операторът на атомната електроцентрала, съобщи, че няма промени в радиационния фон около нейните обекти, предаде Ройтерс.

По-рано "Тепко" каза, че проверява работата на съоръженията, за да установи дали има отклонения от нормата след труса. На площадката на АЕЦ "Фукушима" има десетки контейнери, съдържащи над милион тона радиоактивна вода, използвана за отстраняване на изтеклите радиоактивни материали при земетресението преди близо десетилетие.

Друго земетресение с магнитуд 4,7 бе регистрирано днес в Армения. Трусът е станал в 15.29 ч. местно време, съобщи ТАСС, цитирайки арменското министерство по извънредните ситуации.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Armenia 41 min ago pic.twitter.com/f6VWp2FuAa