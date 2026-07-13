Чистка в Скопие: Премиерът Мицкоски смени седем министри

П арламентът на Северна Македония гласува освобождаването на седем министри и двама заместник-министри. Решението за мащабната рокада е по предложение на премиера Християн Мицкоски с цел реконструкция на кабинета.

От постовете си бяха освободени министрите:

Игор Филков (Правосъдие)

Цветан Трипуновски (Земеделие, гори и водно стопанство)

Иван Стоилкович (Отношения между общностите)

Азир Алиу (Здравеопазване)

Фатмир Лимани (Социална политика, демография и младеж)

Златко Перински (Местно самоуправление)

Шабан Салиу (Министър без портфейл)

Постовете си напускат и двама заместник-министри — Джоко Велковски (Социална политика) и Седат Сюлеймани (Култура и туризъм).

Вече са ясни и предложените нови лица в правителството. Министерството на правосъдието се поема от Йетон Шасивари („Вреди“), а Агон Ферати (също от „Вреди“) е предложен за министър на отношенията между общностите.

Иван Стоилкович преминава начело на Министерството на местното самоуправление. Златко Перински ще оглави Фонда за здравно осигуряване, освобождавайки място за досегашния му директор Сашо Клековски (ВМРО-ДПМНЕ), който става нов министър на здравеопазването.

На мястото на Цветан Трипуновски в земеделското министерство застава Борче Серафимовски (ЗНАМ), а Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) е номиниран за министър без портфейл.