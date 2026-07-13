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Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание

Археолози в Тайланд откриха два златни пръстена на възраст 2000 г. Единият има овална плочка с кратък надпис, за който експертите смятат, че е на древноиндийската писменост брахми

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 юли 2026, 15:02
Златна загадка: Археолози откриха 2000-годишен пръстен с мистериозно послание
Източник: iStock/GettyImages

А рхеолози в Тайланд откриха два златни пръстена на възраст 2000 години, единият от които носи гравирано послание, което хвърля светлина върху древните културни и търговски връзки с Индия. Находката подчертава историческото значение на региона като кръстопът на древни цивилизации.

Пръстените са открити в края на юни в археологическия обект Дон Яй Тонг в провинция Петчабури, на около 120 километра югозападно от Банкок. Според Департамента по изящни изкуства на Тайланд, цитиран от FOX News, артефактите са били погребани заедно с човешки останки. Мястото е идентифицирано като археологически обект едва по-рано тази година, след като местни жители намират фрагменти от древни бронзови барабани в оризово поле.

Древното послание и неговото значение

Единият от пръстените има овална плочка с кратък надпис, за който експертите смятат, че е на древноиндийската писменост брахми. Счита се, че текстът гласи „pusarakhitasa“, което се превежда като „защитеният от Пушя“. Това дава ценна информация за вярванията на притежателя му.

В древната индийска астрономия Пушя е лунно съзвездие, което отдавна се свързва с добрия късмет и защитата. Това предполага, че надписът вероятно е бил предназначен като благословия или амулет. Другият златен пръстен е също толкова добре запазен, но няма никакви гравюри.

Експертите предполагат, че собственикът на пръстените може да е принадлежал към класата вайшя – третата по ранг в древната индийска кастова система, традиционно свързвана с търговци и занаятчии. Тази хипотеза, заедно с индийската писменост, подсилва доказателствата за оживени търговски контакти между региона на днешен Тайланд и Индийския субконтинент преди две хилядолетия.

По-широкият контекст на находката

Пръстените са част от по-голямо откритие, което включва осем човешки скелета, бронзови и златни бижута, керамика и други артефакти. Богатите гробни дарове показват, че починалите са били членове на висшата класа на обществото. Според официални лица изследванията на археологическия обект ще продължат, като се очаква разкопките да приключат през юли.

След приключване на проучванията се предвижда артефактите да бъдат изложени публично. Тази находка се нарежда до други значими открития на златни съкровища по света от последната година, включително гробница на над 1000 години в Панама и древен склад с артефакти в библейския град Хелиополис в Египет, което показва продължаващата способност на археологията да разкрива тайните на миналото.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
археология Тайланд златни пръстени древно послание брахми търговски връзки с Индия древни цивилизации артефакти Пушя Дон Яй Тонг
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