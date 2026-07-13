Погром пред блок след ремонт от „Топлофикация София”

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Р емонт от „Топлофикация София” срина пространството пред блок в „Дружба” 2 в София.

От дружеството подменили старите тръби, но пейките, тротоарите и растителността пред блока са разрушени, а входът става труднодостъпен, предава NOVA.

„Това което ни направи впечатление е че дойдоха с багери, вместо да демонтират старите неща. Още тогава подадохме сигнал защо по този начин се унищожават нещата, вместо да бъдат събрани, за да могат да бъдат възстановено впоследствие. Отговориха: „Не се притеснявайте, всичко ще бъде възстановено след ремонта“, споделя един от гражданите, живеещи във блока.

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Шест месеца по-късно почти нищо от обещаното не е възстановено, разказва той.

„Искаме да има нов топлопровод, искаме да работи парното, ние не сме против тези дейности, но това което имаме против е, че обещаха, че ще бъдат възстановени нещата след ремонта, мина над половин година от тогава, а всъщност виждате, че нищо не е възстановено”, оплака се потърпевшият.

В позиция до NOVA, от „Топлофикация София“ твърдят, че след приключване на техническата част, външна фирма подизпълнител възстановява засегнатите от ремонта участъци.

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„Дружеството е запознато със сигналите на жителите относно детайли като наклони на алеите и вида на пейките. Въпреки че очакванията на гражданите често са за цялостна подмяна на старата инфраструктура с нова, ангажимент на „Топлофикация София” е възстановяването на премахнатите и повредени елементи в техния функционален вид.“, се казва в позицията.

„За съжаление моята жена е инвалид и бяхме принудени да не живеем тук докато беше изкопано всичко. Боклуците им още стоят в градинката и не са изнесени. Тук имаше пейки, на които излизаха и почиваха инвалидите, хората които са по-възрастни, но сега ги няма вече”, разказва друг жител на блока.

Хората твърдят също, че положеният асфалт след ремонта не е качествен. Живеещите в района са категорични, че няма да се откажат, докато дружеството не възстанови всичко в първоначалния вид.