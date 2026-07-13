България

Кола с майка и дете се обърна по таван на АМ "Тракия"

Инцидентът е станал около 13:00 ч. днес при 261-вия километър в посока Бургас

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 15:25
Кола с майка и дете се обърна по таван на АМ "Тракия"
Източник: iStock

М айка и дете пострадаха при катастрофа на автомагистрала "Тракия", съобщиха пред "Фпкус" от ОДМВР-Сливен.

Майка и детето ѝ загинаха при тежка катастрофа на „Тракия”

Инцидентът е станал около 13:00 ч. днес при 261-вия километър в посока Бургас, в района на Сливен.

Лекият автомобил се е обърнал по таван.

Семейство с две деца пострада при поредна катастрофа на „Тракия”

От полицията уточниха, че майката и детето са в добро състояние, като вече са прегледани от медицински екип.

Към момента движението в участъка не е затруднено.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
катастрофа АМ Тракия
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