България

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

След като клипът достигна до органите на реда, от СДВР са извършили проверка и са санкционирали актьора

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 14:30
„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана
Източник: Булфото

А ктьорът Александър Кадиев беше глобен, след като публикува видео, в което използва телефон, докато шофира в София. Нарушението му донесе санкция от 51 евро и отнемане на 8 контролни точки.

Клипът е заснет в дъждовното време, докато Кадиев управлява автомобил, а до него се намира 11-годишната му дъщеря Катерина. На кадрите актьорът се шегува с лошото време: „Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките“.

Видеото беше публикувано в личния му профил във Facebook и предизвика множество реакции. Част от потребителите го разкритикуваха за това, че държи телефон, докато е зад волана, както и за риска при подобно поведение на пътя.

След като клипът достигна до органите на реда, от СДВР са извършили проверка и са санкционирали актьора. 

Глобата вече му е връчена, съобщи самият той в социалните мрежи.

Кадиев коментира случая, като призна, че е допуснал нарушение.

„Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността“, написа актьорът.

Той допълни, че според него законът трябва да се прилага еднакво към всички.

„Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава“, написа още Кадиев.

Използването на мобилен телефон по време на управление на автомобил без устройство, позволяващо свободни ръце, е сред нарушенията, за които законът предвижда глоба и отнемане на контролни точки.

Редактор: Василена Василева
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