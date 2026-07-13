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Пенсионните фондове добавиха 584 млн. евро към партидите на осигурените

От септември хората ще могат да избират как да бъдат инвестирани средствата им за втора пенсия

Маргарита Костадинова

13 юли 2026, 14:33
Пенсионните фондове добавиха 584 млн. евро към партидите на осигурените
Източник: istock

Пенсионните дружества са разпределили 584 млн. евро инвестиционен доход по партидите на осигурените през първото полугодие на 2026 г. Това показват предварителни данни на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Към края на юни общият размер на спестяванията във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е достигнал над 17,2 млрд. евро.

За последните три години и половина средствата в тях са се увеличили с около 3,4 млрд. евро, като ръстът се дължи както на постъпилите осигурителни вноски, така и на дохода от инвестирането им.

Инвестиционният доход не се изплаща отделно на осигурените. Той се отразява върху стойността на средствата в индивидуалните им партиди.

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Конкретното увеличение при всеки човек е различно и зависи от размера и редовността на вноските, периода на осигуряване и резултатите на пенсионния фонд, в който се намира партидата му.

Данните за първото полугодие са предварителни и предстои да бъдат потвърдени с официалната статистика на Комисията за финансов надзор.

От септември започва изборът на подфонд

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. хората, които вече се осигуряват в универсален пенсионен фонд, ще могат да изберат в какъв подфонд да бъдат управлявани средствата им.

Промяната е част от въвеждането на мултифондовия модел, който започва да действа от 1 януари 2027 г.

Досега парите на осигурените в универсалните пенсионни фондове се управляват по общ инвестиционен модел, независимо от възрастта им. След промяната ще има три вида подфондове с различно равнище на риск.

Динамичният подфонд ще може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход, сред които акции.

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При балансирания подфонд този дял ще бъде до 55%, а при консервативния – до 25%.

Моделът е насочен към това по-младите осигурени, които имат по-дълъг период до пенсиониране, да могат да изберат инвестиции с по-висок риск и потенциална доходност. С приближаването на пенсионната възраст средствата ще могат да се насочват към по-консервативно управление.

Хората, на които остават три или по-малко години до достигане на възрастта за пенсиониране, задължително ще участват в консервативен подфонд.

Как ще се прави изборът

Заявлението ще се подава до пенсионното дружество, което управлява универсалния пенсионен фонд на осигуреното лице.

Преди избора дружеството трябва да предостави необходимата информация и консултация за характеристиките на отделните подфондове.

Новопостъпващите в системата ще попълват и въпросник за оценка на допустимия за тях риск, въз основа на който ще получават препоръка за подходящ подфонд. Препоръката няма да е задължителна, освен за хората, които са в последните три години преди пенсионна възраст.

Какво става, ако човек не избере

Осигурените, които не подадат заявление до края на ноември, ще бъдат разпределени служебно според възрастта си към 1 януари 2027 г.

Хората до 50-годишна възраст ще бъдат насочени към динамичен подфонд.

Осигурените от 50 години до три години преди достигането на пенсионна възраст ще бъдат разпределени в балансиран подфонд.

Тези, на които остават три или по-малко години до пенсиониране, ще попаднат в консервативен подфонд.

Промените бяха приети с изменения в Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в „Държавен вестник“ през март 2026 г. Основната част от новия модел влиза в сила от началото на 2027 г.

Редактор: Маргарита Костадинова
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