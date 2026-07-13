Ескалация с Русия, Макрон: Готови сме да пролеем кръвта си

Ф ранция и Европа са готови да защитават "свободата и правото" и с цената на пролятата кръв, ако се наложи, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от "Франс прес".

"Европа се превръща в сила. Посланието, което изпращаме на света, е следното: да, мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. И винаги сме готови да се сражаваме, за да ги защитаваме, ако е необходимо, готови сме да пролеем кръвта си", каза френският президент в речта си, адресирана до въоръжените сили, преди националния празник на Франция, който се отбелязва на 14 юли.

"Още преди Сахел да бъде обхванат в хаос, още преди Близкият изток да се възпламени, още преди войната да се върне на европейска територия, ние започнахме нашето превъоръжаване, още преди да започне тази безумна война, водена от Русия срещу народа и земята на Украйна“, изтъкна Макрон.

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"В момента, в който Европа се превъоръжава, да се мисли, че всеки може отделно да си трупа отбранителни способности, е нещо абсурдно", добави френският президент, който по-късно днес ще бъде домакин на срещата на лидерите на Коалицията на желаещите, подкрепяща Украйна.

Междувременно френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че ще извика руския посланик заради "масирана киберкампания" с цел саботаж и шпионаж, проведена Федералната служба за сигурност на Русия в редица европейски държави, включително Франция.

Министърът уточни, че операциите по киберпрестъпност са били насочени по-специално към министерства, компании и оператори, с цел "или да се прехваща информация, или да се саботира функционирането, например на железопътна инфраструктура, както беше случаят в Полша".

Той подчерта, че Франция има "способността да открива тези атаки".

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"Значително засилихме защитата си срещу подобни кибератаки", коментира той.

"Разполагаме, що се отнася до противодействието на тази агресивност или на тези хибридни нападения, идващи от Русия, с един от най-усъвършенстваните механизми в Европа и света", подчерта министърът.

Германското министерство на външните работи също извика днес руския посланик в Берлин в знак на протест срещу кибератаките, насочени срещу Европейския съюз.

"Тази сутрин извикахме руския посланик във външното министерство във връзка с враждебните кибератаки", заяви говорител на германското МВнР пред журналисти.

Същевременно Европейският съюз и Великобритания наложиха съвместни санкции срещу девет души и четири организации, обвинени за онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в ЕС и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам.

Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори". Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко девет страни. Сред засегнатите са посочени Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.

Европейският съюз посочи че Федералната служба за сигурност на Русия контролира множество групи, създаващи киберзаплахи и "широк спектър от злонамерени кибердейности, които стават все по-сериозни".

ЕС и Великобритания обвиниха Русия за кибератаката срещу енергийната мрежа на Полша в разгара на зимата, която била организирана от руското киберразузнавателно звено "Център 16" на Федералната служба за сигурност, съобщи Форин офис.

Москва отхвърли срещата на върха в Париж, на която ще присъства украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Коалицията на желаещите.

"Това е коалиция на войнолюбци", каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков и добави: "Това са държавите, които предприемат враждебни действия срещу Русия, затова ще следим ситуацията много внимателно".