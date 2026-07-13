„Празнуваше отвътре, честно!“: Дейвид Бекъм се пошегува с каменното изражение на Виктория след гол за Англия

Дейвид и Виктория Бекъм по време на мача на Англия с Норвегия

Ф утболната легенда Дейвид Бекъм намери начин да се пошегува със съпругата си Виктория, след като нейният пълен непукизъм по време на инфарктния мач на Англия срещу Норвегия на Световното първенство се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи.

Докато Дейвид и децата буквално скочиха от местата си с бурен ентусиазъм, след като Джуд Белингам отбеляза сензационен гол в добавеното време на първото полувреме, Виктория остана напълно неподвижна.

Бившият капитан на Англия изгледа напрегнатия сблъсък в Маями в компанията на съпругата си, синовете им Ромео (23 г.) и Круз (21 г.), и дъщеря им Харпър (15 г.). 52-годишната Виктория обаче отказа да сподели общата еуфория. Известна с това, че изключително рядко показва емоции и се усмихва, тя остана седнала с каменно изражение – момент, който моментално бе уловен от камерите и я превърна в глобално интернет меме.

Cheeky David Beckham responds to Victoria becoming an instant meme after failing to react to Jude Bellingham's England goal as fans brand her 'iconic Posh' https://t.co/TtHa2tH6yu — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026

„Енергията ѝ е електричество!“

Футболната легенда коментира забавния момент под публикация в Instagram на комедиантката Джени Джонсън. Тя беше качила кадър на Виктория с ироничен текст:

„Няма нищо по-хубаво от това да викаш с цяло сърце за Англия от вкъщи, а след това камерите да изрежат към Виктория и да видим онази класическа усмивка на Пош Спайс! Толкова е заразителна! Всеки път, когато я видя, ми се иска да извикам „SPICE UP YOUR LIFE!!!!“, защото енергията ѝ е направо електричество!!!“

Дейвид не издържа и се включи под поста с поредица от плачещи от смях емотикони, добавяйки:

„Обещавам ви, че тя празнуваше дълбоко в себе си! Просто нейните реакции бяха малко по-бавни от моите“.

Victoria Beckham couldn’t contain her excitement after England scored against Norway 😩🤷🏾‍♀️ The former Spice Girl, who is married to Sir David Beckham, has previously revealed her disinterest in football. pic.twitter.com/4BDDpboWbd — theshadeborough (@theshadeborough) July 13, 2026

От досада до приятелство на трибуните

Самата модна дизайнерка никога не е крила, че не е била голям фен на футбола, включително и през 1997 г., когато се запознава с Дейвид на мач на Манчестър Юнайтед. Преди време тя сподели, че тогава, седейки край терена, често се е чувствала „нежелана“.

През последните години обаче Виктория призна, че е променила отношението си към играта, особено след като Дейвид създаде своя собствен клуб Интер Маями.

„Никога не съм обичала да гледам футбол. Не казвам „горката аз“, но преди просто не беше толкова забавно, колкото е сега. Сега, когато сме в Маями, се чувствам на мястото си и съм приятелка със семействата на футболистите“, разказа тя неотдавна.

Въпреки новата си любов към спорта обаче, изглежда, че старите навици на Виктория Бекъм трудно умират – поне що се отнася до буйните футболни емоции.