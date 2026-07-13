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Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина

13 юли 2026, 14:46
Докато Тръмп печели милиарди: Биткойнът се срина наполовина, Европа забрани големи криптоборси
Източник: iStock

В последните месеци търсенето на биткойни отбелязва спад, а стойността на криптовалутата се срина наполовина. Въпреки това слуховете за смъртта ѝ са преувеличени, съобщи Deutsche Welle.

За Доналд Тръмп криптовалутите са добра инвестиция - миналата година американският президент е спечелил над един милиард евро от сделки в тази сфера, стана ясно наскоро от неговата данъчна декларация. Много от вложителите обаче отбелязаха загуби, а в криптофондовете милиарди се изпариха, пише АРД.

В рамките на два месеца от биткойн борсово търгувани фондове (EFTs) в САЩ са изтеглени около 8,5 милиарда долара, сочат данни на платформата "Гласноуд". Още от септември търсенето на тези продукти в САЩ отбелязва спад.

Настроението на криптопазара като цяло се е преобърнало, смята Паула Протцен от АРД. Резултатът е, че курсът на биткойна, най-старата и най-известната дигитална валута, е намалял наполовина от октомври.

Геополитиката се отразява и на криптопазара

Според експертите влияние са оказали множество фактори. Най-напред отражение и върху този сектор дава войната между Иран и САЩ.

"Естествено, че Ормузкият проток влияе и на цената на биткойна", казва пред АРД финансовият експерт Адриан Фриц. Затварянето на важния морски маршрут и проточилите се преговори стимулираха инфлацията и задушиха надеждата за спад в лихвите. Той пък би имал положително въздействие за криптовалутите, тъй като рисковите активи биха се търсили повече.

Освен това се вижда, че в последно време криптокурсовете са по-тясно свързани с борсовите пазари - особено с двата големи американски борсови индекса Nasdaq и S&P 500, казва пред АРД борсовият специалист Стин Вандер Стратен. За институционалните вложители е по-лесно да инвестират в криптовалути като например в биткойн, посочва още той.

Експертите наблюдават, че инвеститорите изтеглят капитал от криптофондовете към компаниите, занимаващи се с технологии и особено с изкуствен интелект. Още една от причините, както посочва германската обществена медия, е, че за първи път от десет години насам един от най-надеждните криптоинвеститори продаде част от наличностите си - става дума за Strategy, която държи пет процента от всички биткойни и която от нетен купувач се превърна в нетен продавач.

Сценариите за доминацията на биткойна не се сбъднаха

"Биткойнът се бори в момента с това, че наративите му се изчерпаха", казва професор Ко-Пиер Жорж от Финансовото училище във Франкфурт. Предполагаемата роля на световен разплащателен инструмент до момента така и не се оправда. През 2021 година Ел Салвадор стана първата страна, която го въведе като официално разплащателно средство, но през 2025 година това решение беше оттеглено.

И други уверения, като например това, че биткойнът бил "дигиталното злато" - т.е. би могъл да бъде използван като средство за сигурност - досега не са се доказали.

Така или иначе в момента биткойнът остава далеч под свръхвисоките очаквания. В края на 2025 година инвестиционната банка "Голдман Сакс" все още смяташе, че през тази година биткойнът може да достигне стойност от 150 000 долара, припомня АРД. В момента обаче той възлиза само на една трета от тази сума. Експертите прогнозират, че все пак цената му ще се съвземе - курсът на биткойна следва четиригодишен ритъм и спадовете и повишенията се редуват.

Европа наложи сериозна регулация

Регулаторната директива на ЕС - MiCA - е предназначена да създаде обща правна рамка за доставчиците на криптоуслуги в Общността. Брюксел иска да наложи конкретни изисквания за прозрачност, гаранции за надзора и изисквания за управлението. Директивата е в сила от 1,5 години, но от първи юли е задължителна, т.е. търговците вече имат нужда от лиценз, за да могат да извършват сделки с криптовалути на територията на Европа.

Както обаче посочва АРД, от 1200 участници на пазара само 244 имат такъв лиценз. Сред тях не са две от най-големите криптоборси в света - Binance и Upbit. Binance вече обяви, че ще продължи да се бори за лиценз. Това обаче може да отнеме от половин до една година, смята Вандер Стратен.

В момента платформите без лиценз трябва да прекратят търговията в Европа, но остава възможна продажбата или трансфера към други доставчици. Вандер Стратен предполага, че това ще пренасочи много клиенти към други платформи, а след това за Binance ще е трудно да си върне европейските потребители.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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