Силно земетресение разлюля Фукушима

С илно земетресение с магнитуд 7,1 разлюля японската провинция Фукушима. Не е издадено предупреждение за цунами.

Трусът е бил усетен и в Токио, съобщиха ДПА и "Ройтерс". Дълбочината му е била 60 км.

7.1-magnitude quake hits off coast of Japan's Fukushima https://t.co/hX5ViXZjKY

Земетресението е усетено в 23.08 ч. местно време.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3

На 11 март 2011 година загинаха 18 500 души вследствие на цунами, предизвикано от земетресението с магнитуд 9 по Рихтер. При инцидента се стопиха три от шестте реактора на атомната електроцентрала "Фукушима дайичи", при което в околната среда бяха изхвърлени радиоактивни вещества. Стотици хиляди напуснаха домовете си поради страх от радиацията и възможна ядрена експлозия.

Друго земетресение с магнитуд 4,7 бе регистрирано днес в Армения. Трусът е станал в 15.29 ч. местно време, съобщи ТАСС, цитирайки арменското министерство по извънредните ситуации.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Armenia 41 min ago pic.twitter.com/f6VWp2FuAa