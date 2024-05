Силни бури взеха най-малко 4 жертви в Хюстън, оставиха хиляди без ток

Н ай-малко четирима души загинаха при силни гръмотевични бури в град Хюстън, щата Тексас, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Бурите изпочупиха прозорци на високи сгради, повалиха дървета и оставиха без електричество близо 900 000 домакинства, служби и магазини в района на Хюстън, след като югоизточната част на Тексас бе връхлетяна от такава стихия за втори път този месец.

This was the window-busting, tree-toppling storm that blasted Houston. 📍 Mamajuana Cafe, downtown 🎥 Claudia Prats Sanchez pic.twitter.com/d3FytWIewH

Предупреждения за внезапни наводнения и силни гръмотевични бури бяха издадени вчера за множество окръзи, като за вечерта се очакваха възможни разрушителни ветрове и дори торнада, както съобщи Националната метеорологична служба в Хюстън.

"Потърсете подслон още сега, ако сте на пътя на бурята. Насочете се към най-ниския етаж!", предупреди службата в социалната мрежа "Екс".

Улиците са наводнени, а в целия район има съборени дървета и електропроводи. Местна телевизия показа кадри на изпочупени прозорци на офис сграда в центъра на Хюстън и стъкла, пръснати по улицата.

Градските власти призоваха жителите да не се движат по пътищата, тъй като много от тях са непроходими, а светофарите не работят.

Заради лошото време бяха прекратени полетите на двете големи летища в Хюстън. На Междуконтинентално летище "Джордж Буш" бяха регистрирани постоянни ветрове със скорост над 96 км/ч.

WATCH: Power lines down after severe storm hits the Houston area, nearly 1 million people without power pic.twitter.com/rnJBhG7nru