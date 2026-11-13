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Загадката на Детето от Таунг: Учените откриха нови детайли за най-известния древен череп

Ново мащабно изследване показа, че легендарното Дете от Таунг е с около 400 000 години по-старо от досегашните оценки, разкривайки изненадващи факти за еволюцията на нашите предци

13 ноември 2026, 06:34
Загадката на Детето от Таунг: Учените откриха нови детайли за най-известния древен череп
Източник: iStock

О ткриването на Детето от Таунг през 1924 г. преобърна представите ни за човешката история, давайки първото категорично доказателство, че нашите предци са се появили в Африка. Сега, повече от век по-късно, този древен праисторически малчуган продължава да поднася изненади на учените, след като ново изследване разкри, че е значително по-стар, отколкото се смяташе досега.

Фосилният череп на детето, принадлежащо към вида Australopithecus africanus, е открит от австралийския антрополог Реймънд Дарт в варовикова кариера край южноафриканското село Таунг. Въпреки че е с размерите на череп на малко шимпанзе, той притежава далеч по-човешки черти - високо чело, кръгли очни орбити и малки кучешки зъби.

Ново датиране и неочаквана възраст

В ново проучване биоантрополози от Свободния университет в Брюксел са анализирали отново черепа, зъбната структура и мозъчните отпечатъци на Детето от Таунг.

Резултатите показват сериозна корекция във възрастта му:

  • Близо 3 милиона години: Новото датиране поставя възрастта на фосила между 2,96 и 3,03 милиона години, което го прави значително по-стар от досегашните оценки от около 2,58 милиона години.
  • Хаос в еволюционното дърво: Анализът на зъбите и черепната структура подсказва, че индивидът не се вписва перфектно в рамките на класическата представа за единен вид Australopithecus africanus, с който често е бил обединяван. Учените смятат, че човешкото родословно дърво никога не е било праволинеен ствол, а по-скоро „хаотичен и заплетен храст“, формован от климатичните промени.

Климатичните промени и край на живота, белязан от хищник

Според изследователите в периода между 4 и 2,5 милиона години климатът в Югоизточна Африка е бил изключително динамичен, като влажните и сухите периоди непрекъснато са се редували. Фосилизиран прашец, открит заедно с останките, доказва, че Детето от Таунг е живяло в гориста или влажна зона с буйна растителност, преди районът да се превърне в суха савана.

Тези климатични колебания са карали ранните хоминини да мигрират, което е водило до смесване между различни популации и огромно разнообразие от физически белези.

Зловещият край на малкия праисторически пратеник: Учените отдавна спорят за причината за смъртта на детето. Задълбоченият анализ на следите по черепа му потвърждава тезата, че то вероятно е станало жертва на коронован орел - най-мощната хищна птица в Африка, известна със способността си да чупи кости и да крие плячката си по дърветата в горските райони.

Макар краят му да е бил жесток, Детето от Таунг остава един от най-важните антропологични символи в съвременната наука.

Източник: iflscience    
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