Защо някои хора усещат, че „излизат“ от тялото си? Учени разкриха какво се случва в мозъка

Г раничната зона между съня и будността е мястото, където човешкият мозък ражда едни от най-странните и плашещи усещания. Учени установиха, че именно припокриването на тези две състояния стои зад феномени като сънната парализа, усещането за левитация и чувството, че съзнанието напуска физическото тяло.

Невробиолозите наричат тези състояния „необичайни телесни преживявания“ (Unusual Bodily Experiences или UBE). Те могат да възникнат при осъзнато сънуване, дълбока медитация или в моментите на заспиване и събуждане.

За да разбере какво точно се случва в главата ни в тези моменти, неврологът Тереза Кампийо-Ферер от университета „Радбауд“ в Нидерландия и нейният екип провеждат мащабен експеримент, публикуван в списание Consciousness and Cognition.

Тайният сигнал с очи по време на сън

Изследователите събират 35 доброволци с опит в медитацията и осъзнатото сънуване. Участниците носят специални ЕЕГ шапки с десетки електроди, които записват електрическата активност на мозъка им, докато те медитират или заспиват под въздействието на леки светлинни импулси.

Пред учените обаче стои сериозен проблем: как спящ човек да даде знак в реално време, че в момента преживява нещо необичайно?

Решението се оказва гениално. Доброволците са инструктирани да движат очите си в точно определена последователност - ляво-дясно-ляво-дясно - веднага щом усетят феномена. Тъй като очните движения се регистрират ясно от апаратурата дори по време на дълбок сън, екипът успява да засече точната секунда на преживяването.

Резултатите: Летене, вибрации и „излизане“ от тялото

От 35-те участници 20 души съобщават за общо 36 необичайни преживявания - най-често по време на медитация, но също и в различни фази на съня:

Усещане за движение: Мнозина чувстват как тялото им се носи във въздуха, пада или се върти, въпреки че лежат напълно неподвижно.

Мнозина чувстват как тялото им се носи във въздуха, пада или се върти, въпреки че лежат напълно неподвижно. Изгубени граници: Някои губят представа къде свършва тялото им или каква форма има то, а други усещат странни вибрации или докосване от невидимо присъствие.

Някои губят представа къде свършва тялото им или каква форма има то, а други усещат странни вибрации или докосване от невидимо присъствие. Извънтелесни преживявания: В 10 от случаите участниците описват ясно усещане, че се намират извън физическото си тяло или се реят над него.

Мозък с „размити граници“

Анализът на мозъчните вълни разкрива любопитна закономерност. По време на тези преживявания се наблюдава спад в бавните вълни (делта и тета), характерни за съня, и рязко повишаване на бързите вълни (бета и гама), типични за будното състояние.

Промените са най-силно изразени в слепоочните дялове на мозъка - зоните, които обработват сетивната информация и изграждат усещането ни за собственото ни тяло.

„Нашите открития показват, че тези преживявания не зависят от конкретна фаза на съня, а от състояние на съзнанието, което размива границите между съня и будността“, обясняват учените.

Според тях това обяснява защо при сънна парализа човек вижда напълно реално собствената си спалня, но в нея се появяват плашещи халюцинации - мозъкът буквално смесва съня с реалната околна среда. Откритието може да помогне на науката да разбере един от най-фундаменталните въпроси: как мозъкът създава усещането, че сме „закотвени“ вътре в собственото си тяло.