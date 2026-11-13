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Защо някои хора усещат, че „излизат“ от тялото си? Учени разкриха какво се случва в мозъка

Ново неврологично изследване показва, че сънната парализа, усещането за летене и извънтелесните преживявания възникват, когато мозъкът едновременно спи и е буден

13 ноември 2026, 06:32
Защо някои хора усещат, че „излизат“ от тялото си? Учени разкриха какво се случва в мозъка
Източник: iStock

Г раничната зона между съня и будността е мястото, където човешкият мозък ражда едни от най-странните и плашещи усещания. Учени установиха, че именно припокриването на тези две състояния стои зад феномени като сънната парализа, усещането за левитация и чувството, че съзнанието напуска физическото тяло.

Невробиолозите наричат тези състояния „необичайни телесни преживявания“ (Unusual Bodily Experiences или UBE). Те могат да възникнат при осъзнато сънуване, дълбока медитация или в моментите на заспиване и събуждане.

За да разбере какво точно се случва в главата ни в тези моменти, неврологът Тереза Кампийо-Ферер от университета „Радбауд“ в Нидерландия и нейният екип провеждат мащабен експеримент, публикуван в списание Consciousness and Cognition.

Тайният сигнал с очи по време на сън

Изследователите събират 35 доброволци с опит в медитацията и осъзнатото сънуване. Участниците носят специални ЕЕГ шапки с десетки електроди, които записват електрическата активност на мозъка им, докато те медитират или заспиват под въздействието на леки светлинни импулси.

Пред учените обаче стои сериозен проблем: как спящ човек да даде знак в реално време, че в момента преживява нещо необичайно?

Решението се оказва гениално. Доброволците са инструктирани да движат очите си в точно определена последователност - ляво-дясно-ляво-дясно - веднага щом усетят феномена. Тъй като очните движения се регистрират ясно от апаратурата дори по време на дълбок сън, екипът успява да засече точната секунда на преживяването.

Резултатите: Летене, вибрации и „излизане“ от тялото

От 35-те участници 20 души съобщават за общо 36 необичайни преживявания - най-често по време на медитация, но също и в различни фази на съня:

  • Усещане за движение: Мнозина чувстват как тялото им се носи във въздуха, пада или се върти, въпреки че лежат напълно неподвижно.
  • Изгубени граници: Някои губят представа къде свършва тялото им или каква форма има то, а други усещат странни вибрации или докосване от невидимо присъствие.
  • Извънтелесни преживявания: В 10 от случаите участниците описват ясно усещане, че се намират извън физическото си тяло или се реят над него.

Мозък с „размити граници“

Анализът на мозъчните вълни разкрива любопитна закономерност. По време на тези преживявания се наблюдава спад в бавните вълни (делта и тета), характерни за съня, и рязко повишаване на бързите вълни (бета и гама), типични за будното състояние.

Промените са най-силно изразени в слепоочните дялове на мозъка - зоните, които обработват сетивната информация и изграждат усещането ни за собственото ни тяло.

„Нашите открития показват, че тези преживявания не зависят от конкретна фаза на съня, а от състояние на съзнанието, което размива границите между съня и будността“, обясняват учените.

Според тях това обяснява защо при сънна парализа човек вижда напълно реално собствената си спалня, но в нея се появяват плашещи халюцинации - мозъкът буквално смесва съня с реалната околна среда. Откритието може да помогне на науката да разбере един от най-фундаменталните въпроси: как мозъкът създава усещането, че сме „закотвени“ вътре в собственото си тяло.

Източник: sciencealert    
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