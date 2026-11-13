USO: Подводните мистерии, които озадачават света от векове

Т ърсим извънземни в Kосмоса, но може би грешим мястото. Докато погледите ни са приковани към небето, военни и учени все по-често засичат загадъчни обекти, които се крият в най-неизследваната част на нашата планета - дълбоко на дъното на световния океан.

Макар световният океан да покрива над 70% от земната повърхност, човечеството е картографирало по-малко от една трета от морското дъно. Това оставя милиони квадратни километри потенциални скривалища за всеки, който иска да наблюдава Земята незабелязано.

В новата поредица Out of This World по телевизионния канал Sky HISTORY, британският любимец Брадли Уолш изследва феномена на USO (Unidentified Submerged Objects - неидентифицирани подводни обекти). Какво всъщност се крие под вълните?

Какво е USO?

Както абревиатурата UFO (НЛО) обозначава необичайни явления във въздуха, така USO се отнася до необясними обекти, за засечени под водата или излизащи от нея. Накратко – това е водната версия на НЛО.

Разбира се, както при НЛО, не всеки обект под водата има извънземен произход. Много от мистериозните засечени форми се оказват познати морски обитатели, риби, акули или китове, а други може да са напълно нови, все още неизучени видове в неизследваните океански дълбини.

Това обаче не спира уфолозите да спекулират, че извънземни цивилизации може би са изградили постоянни подводни бази. През 2014 г. например странно образувание с формата на рафт, широко близо 5 километра на морското дъно край бреговете на Калифорния, привлече огромно внимание заради „изкуствения“ си вид, въпреки че геолозите настояват, че става въпрос за естествено скално образувание.

Изненадващо дългата история на подводните загадки

Ако станете свидетел на подобно явление днес, можете да го докладвате чрез мобилното приложение Enigma, което от 2022 г. насам е регистрирало над 11 000 подобни наблюдения само край бреговете на САЩ.

Историите за USO обаче датират от векове, дълго преди хората да започнат да се гмуркат с водолазна екипировка:

Христофор Колумб (1492 г.): По време на плаването си към Новия свят, Колумб описва в дневника си странна светлина, която се движи над повърхността на морето, приличаща на „малка восъчна свещ, която ту се издига, ту спада“.

По време на плаването си към Новия свят, Колумб описва в дневника си странна светлина, която се движи над повърхността на морето, приличаща на „малка восъчна свещ, която ту се издига, ту спада“. Японската „русалка“ (1803 г.): Исторически записи сочат, че японски моряци може би са имали близка среща с апарат, подобен на кораб, изхвърлен на източния бряг, носещ странно същество.

Исторически записи сочат, че японски моряци може би са имали близка среща с апарат, подобен на кораб, изхвърлен на източния бряг, носещ странно същество. Светещата сфера от 1825 г.: Английският натуралист Андрю Блоксам наблюдава в морето голяма, светеща сфера, издигаща се от водата с яркост, сравнима с изстрелян „червен оръдетен снаряд“.

Най-известните съвременни случаи

След 2004 г. американските военни периодично засичат странни, с форма на таблетка/бонбон обекти, които се движат с бясна скорост във и над морето. Най-известният случай е инцидентът с „Тик-Так“ от 2004 г., заловен на инфрачервено видео и радар, който придоби широка публичност през 2017 г.

Друг куриоз е „Аномалията в Балтийско море“ – обект с формата на космически кораб, открит на морското дъно през 2011 г., чиято прецизна форма напомня на легендарния Millennium Falcon от „Междузвездни войни“ (макар скептиците да твърдят, че е просто странна скала).

В епизодите на Out of This World Брадли Уолш разглежда и феномена на „призрачните ракети“, забелязвани над скандинавските страни през 1946 г., които приличали на пури и падали в езера, без обаче водолазите да откриват следи от отломки на дъното. По-късните анализи показват, че след края на Втората световна война Съветският съюз е тествал трофеи от германски оръжия тип V-1, което може да обясни част от тези случаи.

Независимо дали става дума за тайни военни технологии на земни държави, неизвестни природни феномени или... нещо друго, океанските дълбини остават последната велика загадка на нашата планета.