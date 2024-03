Сиамска близначка, споделяща едно тяло със сестра си, се омъжи

С иамската близначка Ейби Хенсел, която участваше в риалити шоуто "Ейби и Британи", се е омъжила за ветерана от армията Джош Боулинг.

Според публични документи, получени от Today, Ейби, която сега е на 34 години, и Боулинг са сключили брак през 2021 г. Изданието също така отбелязва, че двойката живее в Минесота, където Ейби и Британи преподават в пети клас.

Conjoined twin Abby Hensel, of TLC’s ‘Abby & Brittany,’ is now married to an army veteran https://t.co/THrUEMB31u pic.twitter.com/FisNHDSBii — New York Post (@nypost) March 28, 2024

Ейби и Британи Хенсел са двуяйчни сиамски близначки - рядка форма на сиамски близнаци, които са с общ таз. Двете им глави са на един торс, тъй като имат отделни мозъци, сърца и други органи. Те споделят всички органи от кръста надолу и кръвообращението. Аби контролира дясната ръка и крак, а Британи - лявата ръка и крак.

Близначките - родени през 1990 г. - за първи път споделят публично историята си през 1996 г., когато се появяват в шоуто на Опра Уинфри през 1996 г.

През 2012 г. те участват в собствено риалити шоу на TLC - „Ейби и Британи“, което проследява живота им, след като завършват колеж в Минесота и се подготвят да заминат за Европа, за да работят като учителки.

"Хората се интересуват от нас, откакто сме се родили, по очевидни причини", казаха близначките по време на първия епизод на поредицата. "Но родителите ни никога не са ни позволявали да използваме това като извинение. Бяхме възпитани да вярваме, че можем да правим всичко, което искаме."

Abby Hensel is married! Conjoined twin who rose to fame in reality show Abby & Brittany secretly tied the knot with an army veteran in 2021 https://t.co/LaVbZ7R4UB pic.twitter.com/J8uq1Waha9 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024

"Когато става въпрос за решения, трябва да правим компромиси", казва Ейби. "Редуваме се. Искаме да работим така, че всяка една от нас да е доволна и да намерим средно положение."

По време на интервю за списание "Тайм" през 2001 г. родителите на близначките - Майк и Пати - обсъдиха идеята децата им да се омъжат един ден. Тогава Майк уточни, че дъщерите му са го питали за това, дали в крайна сметка ще си намерят съпрузи.

"Те са добре изглеждащи момичета. Те са остроумни. Имат всичко, което може да се каже за тях, с изключение на...", каза той, преди да направи пауза и да добави: "...те са слети."

Conjoined twin Abby Hensel is Married! ❤️ Secretly Get Married to an Army Veteran in 2021. Their Wedding Dance: https://t.co/eRyYc65AdK pic.twitter.com/swXzEZurnk — Knovhov TV (@knovhov) March 29, 2024

Майк също така отбеляза, че двамата със съпругата му са отхвърлили идеята за разделяне на близначките, когато са се родили, тъй като според лекарите е имало само малък шанс и Аби, и Британи да оцелеят след процедурата. "Как бихте могли да избирате между двете?" - каза той.

Повече от десетилетие, откакто се излъчва сериалът "Ейби и Британи", близначките са запазили личния си живот извън светлината на прожекторите.

