"Борба за нормален живот": Историята на разделените сиамски близначки Ани и Иси Бейтсън

Х ана и Дан Бейтсън от окръг Антрим, Северна Ирландия, откриват, че дъщерите им са сиамски близначки при скрининг в 12-тата седмица от бременността, и се раждат благополучно през миналата година.

Вероятността да имате сиамски близнаци е само 1: 2,5 милиона и сега семейството гледа на тях като "чудо".

Те били свързани от гърдите до таза и споделяли общ пикочен мехур, черва и крак, но са с отделни сърца.

Сега майка им Хана казва, че те все още обичат да са близо една до друга и продължи: "Не ме разбирайте погрешно, те са типични сестри". Родени през март миналата година, те са сред малкото близнаци, претърпели успешно операция за разделяне.

Двете момичета, които имат по един крак, са се адаптирали добре, откакто са били разделени и са развили свои индивидуалности.

„Иси намери своя глас, тя бърбори – истинска бърборанка, докато Ани е по-мълчалива. Тя е авантюристът, който просто ще изчезне безшумно зад телевизора или дивана. Предстоят много неизвестни, но засега все още се радваме, че са живи, оцелели след раждане и операция“, каза Хана.

Annie and Issie Bateson like to be close to each other, as you would expect from identical twins.'They have all this space to play in,' says their mum Hannah, gesturing around her airy living room. 'But it's like there's some sort of magnet ...https://t.co/6W6rOQ11Z3