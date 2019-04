О ригиналните сиамски близнаци наистина са от Сиам. Когато се раждат през 1811 г. в малък град близо до Банкок, те са едно медицинско чудо. Близнаците са с напълно оформени отделни тела, свързани само с 10-сантиметрова плът в областта на стомасите им.

Те не са били първият случай на съединени близнаци, които са излагани на показ, но братята Бънкър били толкова популярни, че монетизирали и направили световно известна фразата „сиамски близнаци”. Те са разглеждани като „изроди” по целия свят, но всичко, което някога са искали е да живеят спокоен, нормален живот. Всъщност в това почти успяват.

Двойните момчета: Чанг и Енг Бънкър

В Сиам Чанг и Енг Бънкър са извести като „китайските близнаци”. Те живеели в рибарско селище на китайска общност в Сиам, сега Тайланд, родени в семейство с китайски произход. Шотландския бизнесмен Робърт Хънтнър ги забелязва по време на своя обиколка на Сиам. Когато вижда братята да плуват в реката, първоначално си мисли, че вижда митологично същество от плът и кръв.

Когато осъзнава, че са човешки същества, Хънтър решава, че това може да му донесе цяло състояние. Не му е много трудно да убеди майката, която току-що е загубила съпруга си, да му продаде синовете си за 500 долара. След дълга кампания на подкупи и ласкателства към краля на Сиам, той получава правото да вземе 17-годишните Чанг и Енг на световно турне.

Братята Бънкър не просто са били атракция в шоу на „изроди”, а са имали и нещо като свое шоу.

Те са правели салто заедно, или са демонстрирали остроумие, или просто са отговаряли на въпроси на публиката. Хънтър е техен собственик в продължение на 30 месеца, през които той прибира цялата печалба. Когато стават на 21 години те отделят и започват собствено шоу, което продължава още 7-8 години.

Братята правят малко състояние и решават, че искат да живеят нормален живот. През 1839 г. Чанг и Енг купуват голяма ферма в Трафил, Северна Каролина и се установяват там, решени да водят възможно най-обикновен начин на живот. Това обаче е Северна Каролина, а до Гражданската война остават десетилетия, „нормален живот” там означава да управляваш плантация на гърба на чернокожи роби. Братята Бънкър притежавали около 18 роби, повечето от които са били купени, когато близнаците са още деца, за да ги пазят да не избягат.

Сексуалният живот на сиамските близнаци

Чанг се влюбва. Той и брат му се сприятеляват с две местни момичета, сестрите Аделаида и Сара Йейтс, а Чанг се влюбва в красивата млада Аделаида. Енг от своя страна не чувства нищо към Сара, но когато Чанг решава да предложи брак, той се съгласява да направи същото, за да направи нещата по-лесни.

Братята Бънкър и сестрите Йейтс се женят. Те споделят едно общо подсилено легло, което изглежда е използвано много, защото общо братята и съпругите им имат 21 деца. Необходими били и компромиси, защото след време на сестрите им писнало да споделят едно легло и поискали да живеят в отделни домове. Момчетата се погрижили за това и отивали за три дни да живеят при едната жена, а после три дни при другата жена.

Смъртта на Чанг и Енг Бънкър

Времената стават тежки за братя Бънкър по време на Гражданската война. Те влагат цяло състояние в Конфедерацията, залог, който не се изплаща и когато войната приключва, те са почти фалирали. Те няма друг избор освен отново да пътуват като атракция.Сега обаче са на по около 50 години и това турне не е толкова успешно, колкото първото.

Чанг изпада в дълбока, ужасяваща депресия. Започва да пие много и това се отразява на тялото му, докато Енг, който не близва и капка алкохол остава здрав и силен. След инсулт през 1870 г. Чанг е почти мъртво тегло, което виси от тялото на Енг. Енг е принуден да направи система от ремъци и патерици, за да може да влачи брат си като марионетка. За първи път в живота си той говори за оперативно отделяне от брат си, тъй като Ченг се спуска по самоунищожителна спирала, която може да завърши само със смъртта му.

Смъртта идва през 1874 г.

Чанг хваща бронхит, след като настоява да се вози в открита карета въпреки смразяващите температури през зимата. Той страда нелекуван до 17 януари 1874 г., когато Енг се събужда и намира брат си мъртъв.

Един от синовете на Енг влиза в стаята, разтревожен от виковете на баща си и му помага да опитат да събудят Ченг, но това не се случва. „Чичо Чанг е мъртъв”, казва момчето, а баща му отговаря: „Тогава и аз си отивам”. В рамките на три часа умира и Енг. В последните си мигове той моли сина си да му помогне да издърпа тялото на Чанг възможно най-близо до него. Сиамските близнаци са на 63 години, когато умират.

Скоро след смъртта им телата им са изследвани, проучени и фотографирани.

Според учените Ченг е умрял от тромб в мозъка, но никой не може да каже със сигурност от какво е умрял Енг. По онова време се казва, че е починал от шок и разбито сърце. Според съвременната медицина братята Бънкър не биха могли да бъдат разделени успешно като деца, защото са били свързани в черния дроб.

