Едната има гадже, а другата е асексуална: Животът на сиамските близначки Лупита и Кармен

С иамските близначки, 22-годишните Лупита и Кармен Андраде, наскоро разкриха какво е да живеят живота си слети заедно.

Близначките, които са родени в Мексико, но са израснали в Кънектикът, имат общ таз, репродуктивна система, черен дроб и кръвен поток. Те имат и един общ крак, който Кармен контролира.

„Не всичко е чудесно, имали сме много предизвикателства, но се радваме на страхотен живот“, казва Кармен.

Те обясниха, че никога не са правили операция, която да ги раздели, тъй като може да бъде фатална за едната или дори и за двете.

Когато били малки, ходили на физиотерапия, за да се научат как да седят и да ходят – направили първите си стъпки, когато били на четири години.

Но когато става въпрос за срещи, те имат малко по-различен поглед – Кармен има гадже на име Даниел, докато Лупита е асексуална

„Никога не съм се опитвала да скрия факта, че имам сиамска близначка, което означава, че получавам много съобщения от момчета с фетиши“, казва Кармен. Тя се запознава с приятеля си в приложение за запознанства през октомври 2020 г. и казва, че той се е отличил, тъй като не ѝ е задавал въпроси относно сиамската ѝ близначка.

Въпреки че тя и Даниел се срещат, Кармен казва, че не са сексуално интимни един с друг. По време на интервю тя описва връзката им като по-скоро „близко приятелство“. Двамата са говорили за бъдещ годеж, но първо искат да заживеят заедно.

„Даниел и аз обичаме деца, но не искаме наши собствени“, споделя тя. „Лупита и аз не можем да забременеем, имаме ендометриоза и също така сме на хормонален блокер, който ни пречи да имаме менструация.“

Въпреки че Лупита не се среща с Даниел, Кармен казва, че двамата се разбират „наистина добре“. „Смешно е, защото аз стоя будна до по-късно от Лупита, но когато Даниел преспива вкъщи, аз заспивам бързо – и той остава буден и говори с нея“, каза още Кармен.

Тя продължи: „Понякога се чувствам зле, защото искам да прекарвам толкова много време с Даниел. Затова се опитваме да намерим компромиси. Например Лупита ще избере къде да отидем на вечеря или какво ще правим.“

И двете сестри искат да работят във ветеринарната индустрия, а Лупита се надява да стане и сценарист на комедии. Кармен обясни, че тя и Лупита имат еднакъв вкус за облекло и че една от съседките им дори шие дрехите им от 5-годишна възраст.

Близначките обаче се стараят да имат свой уникален външен вид – например Кармен има пиърсинг на носа. Двете също могат да усетят чувствата си - буквално. „Мога да усетя, когато Кармен е разтревожена или е на път да заплаче“, разкрива Лупита.

