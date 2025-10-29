Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

К итайският лидер Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в южнокорейския град Пусан утре, съобщи официално днес Министерството на външните работи на Китай, цитирано от Ройтерс.

Белият дом обяви срещата миналата седмица. Тя ще се състои в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС/Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC).

Си и Тръмп ще споделят възгледите си за двустранните отношения и по въпроси от взаимен интерес, се уточнява в изявлението.

Ведомството каза също, че Китай е открит за възможността за продължаване на сътрудничеството със САЩ във връзка с фентанила.

По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да намали износа на съставки за направата на наркотика.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун подчерта, че Китай води политика на строг контрол върху наркотиците, и призова САЩ да предприемат конкретни действия за създаването на условия за сътрудничество.

Междувременно Тръмп заяви днес, че на планираната утрешна среща ще разговаря със Си и за новия чип за системи за изкуствен интелект (ИИ) "Блекуел" (Blackwell) на "Енвидиа" (Nvidia), смятан за технологичен шедьовър, съобщи Ройтерс.

През лятото американското правителство потвърди безпрецедентна сделка с американските гиганти в производството на полупроводници "Енвидиа" и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD), които са се съгласили да изплащат на американското правителство 15 на сто от приходите си от продажби на чипове за технологии с изкуствен интелект в Китай.