Белият дом: Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин в Южна Корея на 30 октомври в кулоарите на азиатска среща на върха, потвърди Белият дом, предаде ВВС.

Срещата между Си и Тръмп се подготвя от седмици, но беше поставена под въпрос, тъй като напрежението между двете най-големи икономики в света продължаваше да нараства. Това ще бъде първата среща лице в лице между двамата лидери, откакто Тръмп се завърна на поста.

Тръмп заплаши да наложи допълнително 100% мито върху китайските стоки от ноември, ако Китай не отмени затегнатите си ограничения върху износа на редкоземни елементи.

По време на пресконференция в четвъртък прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит потвърди срещата между двамата лидери.

Двустранната среща ще се проведе в кулоарите на Срещата на върха за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТЕС), която ще се състои от 31 октомври до 1 ноември тази година в южнокорейския град Кьонджу.

„Ще се срещна с президента Си от Китай. Имаме планирана доста дълга среща. Можем да изясним много от нашите съмнения и въпроси, както и нашите огромни активи заедно“, каза по-рано Тръмп.

„Мисля, че нещо ще се получи. Имаме много добри отношения, но това ще бъде голямо събитие.“

Министърът на търговията на Китай Ван Вентао изрази оптимизъм относно предстоящите преговори със САЩ на 24 октомври.

Той заяви, че предишните кръгове на разговори показват, че „е напълно възможно да се намерят решения на взаимните притеснения“ и „да се насърчи здравото, стабилно и устойчиво развитие на китайско-американските икономически и търговски отношения“.

Тръмп също ще се срещне с южнокорейския лидер И Дже Мьон по време на посещението си в Южна Корея и ще участва в работна вечеря за лидерите.

Това е част от по-широко пътуване на Тръмп в Азия, което включва и спирка в Малайзия в неделя за срещата на върха на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Той ще се срещне и с лидери от Малайзия, Южна Корея и Япония – по-специално с новия ѝ премиер Санае Такаичи, съобщи прессекретарят на Белия дом.

Тръмп и Си са разговаряли поне три пъти тази година, най-скоро през септември, когато обсъдиха сделка за операциите на TikTok в САЩ.

Те се срещнаха за последно лично през 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп като президент.

Тръмп заяви, че директният разговор със Си е най-ефективният подход за разрешаване на продължаващото напрежение между САЩ и Китай, като мита, търговски спорове, трафик на фентанил и други въпроси.

САЩ и Китай се придържат към крехко търговско примирие, постигнато през май, което предотврати заплахата от тройни мита между двете страни.

Но през октомври Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи – което накара Тръмп да заплаши с допълнително 100% мито върху китайския внос. В публикация в социалните мрежи той остро критикува Пекин, обвинявайки го, че се опитва да държи света „в плен“ и че Китай става „много враждебен“.

Тръмп тогава заплаши да се откаже от предстоящата среща.

Китай доминира производството на редкоземни елементи и някои други ключови материали, които са основни компоненти в автомобилите, смартфоните и много други изделия.