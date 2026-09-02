Първи номинации в “Игри на волята” 8 тази вечер

З аплетена и изпълнена с екшън номинационна битка очаква племената на Вулканите, Ураганите и Канарите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Победителите и подгласниците ще се спасят, а загубилите ще вземат участие в първия племенен съвет за сезона, където ще бъдат посрещнати от олимпийската легенда Ивет Лалова.

След оспорвания сблъсък за територия вчера, днес воините на Сините, Зелените и Червените отново ще трябва да демонстрират своите умения, адаптивност и надмощие, за да избегнат номинациите.

Извън бойното поле зрителите ще станат свидетели и на първите заявки за тайни и открити коалиции в лагера на новите обитатели на Резиденцията - Вулканите. Какви съюзи ще се формират и дали това няма да повлияе на представянето им на Арената?

Гледайте “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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