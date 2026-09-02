Шок във Франция: Провалиха план за отвличането на Мбапе и още 25 милионери

Ф ренската футболна звезда Килиан Мбапе е бил сред мишените на 18-годишен затворник, събирал адреси и планирал отвличания и обири на изключително заможни личности от килията си. Това съобщава Le Parisien, позовавайки се на данни от разследването.

Заподозреният - 18-годишният франко-швейцарец Клеман Л., по-известен с псевдонима си "Lester Z" в Snapchat - бе официално обвинен от съда в Нантер. Младежът е използвал социалната мрежа зад решетките, за да дава заповеди на престъпна група за въоръжени нападения и опити за отвличане.

Черен списък с 26 имена

При претърсване в килията му в затвора „Вилпент“ разследващите са открили два мобилни телефона. В един от тях е намерен списък с 26 имена на богати персони, включително точния адрес на нападателя на „Реал Мадрид“ и капитан на Франция Килиан Мбапе.

„В списъка фигурират китайски търговец на едро, милионер от турски произход, бижутери, известен френски рапър и футболната звезда Килиан Мбапе“, разкрива източник от правосъдната система пред френските медии.

Как бе разкрита мрежата

Разследването започва през април след неуспешен опит за измама на бижутер в Ньой сюр Сен с празен кашон. Броени дни по-късно друг магазин на същия търговец в Париж е обиран от двама въоръжени мъже, които задигат бижута за 150 000 евро.

Полицията улавя следите от отпечатъците върху изоставения кашон и стига до Клеман Л. - тийнейджър с богато досие за разпространение на дрога, грабежи, а по-късно обвинен за изнасилване и сводничество. На 19 август френските власти го задържат, докато напуска съда в Бобини, заедно с негов съучастник.

При обиските са конфискувани общо пет iPhone-а, които в момента се анализират от експерти.

Заподозреният твърди, че е само посредник

Въпреки че е поставен в строга изолация в затвора, 18-годишният младеж отрича да е бил мозъкът на престъпната организация.

„Знам, че фактите са сериозни. Не съм поръчител, бях само посредник“, заяви той пред съда в опит да бъде преместен от изолатора, но магистратите потвърдиха строгата мярка заради високата му опасност.