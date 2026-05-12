Свят

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

12 май 2026, 13:49
Източник: БТА

Б ританската министърка по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Миата Фанбуле от правителството на британския премиер Kиър Стармър подаде оставка, с което засили натиска върху премиера да се оттегли от поста си, съобщи ДПА. 

Фанбуле заяви, че е призовала премиера "да постъпи правилно за страната и партията" и да определи график за "организиран и плавен преход" към ново ръководство. Фанбуле е смятана за близък съюзник на министъра на енергетиката Ед Милибанд, за когото се твърди, че още миналата седмица е посъветвал Стармър да обмисли оттегляне.

В изявление, публикувано в Екс, Фанбуле посочи, че за нея е било чест да бъде част от правителство, което се опитва да осигури необходимата промяна за страната. По думите ѝ обаче, въпреки постигнатия напредък, кабинетът не е управлявал с "достатъчна визия, бързина и амбиция", каквито обществото е очаквало от управлението на лейбъристите. Тя допълни, че партията не е управлявала достатъчно ясно и уверено в защита на собствените си ценности.

Фанбуле посочи като грешки решението за орязване на помощите за отопление през зимата, както и съкращенията на финансовата подкрепа за хората с увреждания, които според нея са разколебали много избиратели в мисията на правителството.

"Посланието, което чухме от хората по време на срещите с избиратели, беше ясно. Вие, господин премиер, сте загубили доверието и увереността на обществото", заяви тя. Според нея Великобритания е изправена пред сериозни предизвикателства, а обществото очаква мащабна промяна, но вече не вярва, че Стармър е способен да я осъществи.

"Затова Ви призовавам да направите правилното за страната и партията и да определите график за организиран преход, така че нов екип да може да изпълни обещаната промяна", добави Фанбуле.

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка по време на заседанието на правителството. Според изданието става дума за вътрешната министърка Шабана Махмуд, министъра на отбраната Джон Хийли, енергийния министър Ед Милибанд, министърката на културата Лиса Нанди, външната министърка Ивет Купър и здравния министър Уес Стрийтинг.

От своя страна Стармър заяви на среща със съпартийци преди началото на решаващо заседание на кабинета, че не смята да подава оставката си.  

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Миата Фанбуле Киър Стармър оставка британско правителство Лейбъристка партия политическа криза недоверие към премиера преход в ръководството социални съкращения призиви за оставка
