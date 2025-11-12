Свят

"Бият се като кучета": Говори се за преврат срещу Киър Стармър

Съюзници на Стармър са информирали британски медии, че премиерът очаква и е готов да се изправи срещу евентуално предизвикателство за лидерството си

12 ноември 2025, 15:10
"Бият се като кучета": Говори се за преврат срещу Киър Стармър
Източник: БТА

У ес Стрийтинг осъди "саморазрушителното поведение" на анонимни съюзници на премиера, след твърдения за подготвян преврат в управляващата Лейбъристка партия.

Министърът на здравеопазването на Обединеното кралство Уес Стрийтинг категорично отхвърли в сряда обвиненията, че планира преврат за замяна на премиера Киър Стармър, след като вечерта преди това се появиха изключителни брифинги, целящи да укрепят позициите на британския министър-председател.

Съюзници на Стармър са информирали няколко британски медии във вторник вечерта, че премиерът очаква и е готов да се изправи срещу евентуално предизвикателство за лидерството си още в края на този месец или след трудните местни избори през май следващата година.

Новината идва по-малко от 18 месеца след убедителната изборна победа на Стармър и показва степента на объркване в управляващата Лейбъристка партия, която се бори със спад в социологическите проучвания.

Стрийтинг, който е широко смятан за бъдещ претендент за лидерския пост и е определян като един от най-добрите комуникатори в правителството, беше цитиран от The Guardian във вторник вечерта, че има готовност 50 членове на правителствената предна линия да подадат оставки, ако бюджетът на финансовия министър Рейчъл Рийвс бъде зле приет на 26 ноември.

Стармър уволни парламентарен секретар заради сексистки публикации

"Това са напълно саморазрушителни брифинги, не на последно място, защото не са верни, и не разбирам как някой може да мисли, че помага на премиера по този начин", отвърна остро Стрийтинг в ефира на Sky News в сряда, като подчерта, че изтичането на информация от анонимни източници "отвлича вниманието от усилията ни да представим промените, които въвеждаме".

Стрийтинг, който трябваше да участва в медийни изяви, за да представи новия правителствен здравен план, заяви, че "опитите да бъде подкопан член на собствения ти екип, докато защитава делото на правителството, са саморазрушително и самоосакатяващо поведение".

На въпрос от LBC дали има амбиции да заеме най-високия пост, Стрийтинг отговори:

"Не, ако това е начинът, по който се държат хората в собствения ти дом." Той добави: "Това е нелепо, премиерът не се бори за поста си тази сутрин. Честно казано, смятам, че цялата тази история е глупост."

Стрийтинг изрази увереност, че Стармър ще поведе Лейбъристката партия на следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат до 2029 г. Но призна пред BBC: "Достатъчно лошо е, когато външни събития ни отклоняват от основното послание. Още по-лошо е, когато вътрешни, саморазрушителни изтичания на информация ни отклоняват от курса."

  • "Бият се като кучета"

Източник от Даунинг стрийт №10 е казал пред Politico London Playbook в сряда сутринта, че премиерът "разбира се" ще се бори срещу всяко предизвикателство към лидерството му и че атака срещу позицията му би била "безотговорна" толкова близо до представянето на бюджета.

Фактът, че се обсъжда открито заплахата за лидерството на Стармър, подчертава сериозността, с която неговите съюзници възприемат възможността той да бъде свален от поста си.

Кметът на Манчестър и бивш министър от кабинета Анди Бърнъм също изрази желание да оглави партията преди конференцията на лейбъристите през септември, но явното му позициониране се оказа неуспешно.

"Момчетата на Даунинг стрийт №10 са заблудени", каза пред Playbook един депутат от Лейбъристката партия, пожелал анонимност, за да говори свободно, подчертавайки, че те "обръщат парламентарната партия срещу премиера, защото непрекъснато се нахвърлят върху собствените си министри с толкова ожесточени и параноични брифинги".

Депутатът от Лейбъристката партия Джо Уайт, която оглавява влиятелната група Red Wall Caucus, обединяваща представители на избирателни райони в конкурентните региони на Мидландс и северна Англия, също призова брифингите да спрат.

"Нашите противници обичат повече от всичко, когато започнем да се бием като кучета публично", каза Уайт пред BBC. "Моето послание към онези депутати, които тичат наоколо с вдигнати опашки, е, че това не е нито времето, нито мястото. Това са хора, които си въобразяват, че са по-умни от всички останали, и прекарват времето си, като избирателно подават информация на журналисти и бъркат кашата."

Източник: Politico    
Лейбъристка партия Киър Стармър Уес Стрийтинг Британска политика Лидерство Вътрешнопартийни борби Преврат Политическа криза Даунинг стрийт
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

„Възраждане" праща делегация в Русия за „Лукойл"

„Възраждане" праща делегация в Русия за „Лукойл"

Лидерът на „Възраждане" посочи, че според него санкциите са използвани като претекст

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл"

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл"

Истината за „сексапилните крадци" от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

Истината за „сексапилните крадци" от Лувъра, кои са истинските заподозрени в обира

Снимки на „арестувани" предизвикаха бурни реакции не заради престъплението, а заради външния им вид

Диетолог разкри: Kак да подготвим тялото за студената зима

Диетолог разкри: Kак да подготвим тялото за студената зима

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества

Майкъл Фелпс е трудно разпознаваем в нови снимки, далеч от олимпийските си дни

Майкъл Фелпс е трудно разпознаваем в нови снимки, далеч от олимпийските си дни

Майкъл Фелпс се оттегли от олимпийското плуване през 2016 г. и оттогава е активен застъпник за психичното здраве

<p>България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.</p>

Евростат: България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.

Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1 процента през 2023 г.

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до КЕВР

Трайчо Трайков

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Не е вярно, че "светофарът е дал път на трамвая за секунди", което впоследствие е довело до рязкото му спиране

<p>Водещият учен по AI на Meta Ян Лекюн напуска компанията</p>

Водещият учен по изкуствен интелект на Meta Ян Лекюн напуска компанията

Оттеглянето му идва на фона на усилията на Марк Зукърбърг да превърне Meta в лидер в "суперинтелигентността"

Кайли Дженър отговори на слуховете за раздяла с Тимъти Шаламе с неочакван ход

Кайли Дженър отговори на слуховете за раздяла с Тимъти Шаламе с неочакван ход

Няколко дни по-рано се появиха слухове, че Шаламе е „скъсал с Кайли"

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

36-годишният мъж е спрян за проверка и е задържан заради шофиране в пияно състояние, като не за първи път нарушава закона

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали, за да убиват цивилни в Сараево

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали, за да убиват цивилни в Сараево

Сърбия отрича тези твърдения

Земетресение край Кипър

Земетресение край Кипър

Трусът е бил последван от няколко по-слаби

5 изненадващи факта за секса

5 изненадващи факта за секса

Сексуалната активност е важен показател за физическото и емоционалното благополучие

Снимката е илюстративна

Тяло е открито в поле, трима са арестувани

Подозрение за връзка между убийство и нощен инцидент в Грийнок

<p>Любовната история на новия кмет на Ню Йорк</p>

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Мамдани и Дуваджи, които са заедно поне от април 2022 г., се запознават в приложение за запознанства

