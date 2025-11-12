"Бият се като кучета": Говори се за преврат срещу Киър Стармър

У ес Стрийтинг осъди "саморазрушителното поведение" на анонимни съюзници на премиера, след твърдения за подготвян преврат в управляващата Лейбъристка партия.

Министърът на здравеопазването на Обединеното кралство Уес Стрийтинг категорично отхвърли в сряда обвиненията, че планира преврат за замяна на премиера Киър Стармър, след като вечерта преди това се появиха изключителни брифинги, целящи да укрепят позициите на британския министър-председател.

Съюзници на Стармър са информирали няколко британски медии във вторник вечерта, че премиерът очаква и е готов да се изправи срещу евентуално предизвикателство за лидерството си още в края на този месец или след трудните местни избори през май следващата година.

Новината идва по-малко от 18 месеца след убедителната изборна победа на Стармър и показва степента на объркване в управляващата Лейбъристка партия, която се бори със спад в социологическите проучвания.

Стрийтинг, който е широко смятан за бъдещ претендент за лидерския пост и е определян като един от най-добрите комуникатори в правителството, беше цитиран от The Guardian във вторник вечерта, че има готовност 50 членове на правителствената предна линия да подадат оставки, ако бюджетът на финансовия министър Рейчъл Рийвс бъде зле приет на 26 ноември.

Стармър уволни парламентарен секретар заради сексистки публикации

"Това са напълно саморазрушителни брифинги, не на последно място, защото не са верни, и не разбирам как някой може да мисли, че помага на премиера по този начин", отвърна остро Стрийтинг в ефира на Sky News в сряда, като подчерта, че изтичането на информация от анонимни източници "отвлича вниманието от усилията ни да представим промените, които въвеждаме".

Стрийтинг, който трябваше да участва в медийни изяви, за да представи новия правителствен здравен план, заяви, че "опитите да бъде подкопан член на собствения ти екип, докато защитава делото на правителството, са саморазрушително и самоосакатяващо поведение".

На въпрос от LBC дали има амбиции да заеме най-високия пост, Стрийтинг отговори:

"Не, ако това е начинът, по който се държат хората в собствения ти дом." Той добави: "Това е нелепо, премиерът не се бори за поста си тази сутрин. Честно казано, смятам, че цялата тази история е глупост."

Стрийтинг изрази увереност, че Стармър ще поведе Лейбъристката партия на следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат до 2029 г. Но призна пред BBC: "Достатъчно лошо е, когато външни събития ни отклоняват от основното послание. Още по-лошо е, когато вътрешни, саморазрушителни изтичания на информация ни отклоняват от курса."

Health Secretary Wes Streeting strongly rejected accusations today that he is planning a coup to replace Keir Starmer after a night of extraordinary briefings meant to shore up the British prime minister’s position.https://t.co/p1fhR2IHPF| — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 12, 2025

"Бият се като кучета"

Източник от Даунинг стрийт №10 е казал пред Politico London Playbook в сряда сутринта, че премиерът "разбира се" ще се бори срещу всяко предизвикателство към лидерството му и че атака срещу позицията му би била "безотговорна" толкова близо до представянето на бюджета.

Фактът, че се обсъжда открито заплахата за лидерството на Стармър, подчертава сериозността, с която неговите съюзници възприемат възможността той да бъде свален от поста си.

Кметът на Манчестър и бивш министър от кабинета Анди Бърнъм също изрази желание да оглави партията преди конференцията на лейбъристите през септември, но явното му позициониране се оказа неуспешно.

"Момчетата на Даунинг стрийт №10 са заблудени", каза пред Playbook един депутат от Лейбъристката партия, пожелал анонимност, за да говори свободно, подчертавайки, че те "обръщат парламентарната партия срещу премиера, защото непрекъснато се нахвърлят върху собствените си министри с толкова ожесточени и параноични брифинги".

Депутатът от Лейбъристката партия Джо Уайт, която оглавява влиятелната група Red Wall Caucus, обединяваща представители на избирателни райони в конкурентните региони на Мидландс и северна Англия, също призова брифингите да спрат.

"Нашите противници обичат повече от всичко, когато започнем да се бием като кучета публично", каза Уайт пред BBC. "Моето послание към онези депутати, които тичат наоколо с вдигнати опашки, е, че това не е нито времето, нито мястото. Това са хора, които си въобразяват, че са по-умни от всички останали, и прекарват времето си, като избирателно подават информация на журналисти и бъркат кашата."