България

Сменят ръководството на „Информационно обслужване“: Държавата влиза на ускорен режим за дигитализация

Министър Иван Василев обяви рокади в дружеството, дигитален портфейл до края на годината и нов контрол върху обществените поръчки с изкуствен интелект

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 11:49
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев

Балотаж в село Бата: Избират нов кмет след отстраняването на Георги Георгиев
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин
До 70 евро за уикенд: Колко ще ни струва посещението на басейн в София това лято

До 70 евро за уикенд: Колко ще ни струва посещението на басейн в София това лято
Идва тежко лято: Пожарникарите под тревога, въвеждат се строги забрани в България

Идва тежко лято: Пожарникарите под тревога, въвеждат се строги забрани в България
Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице
Делян Добрев напуска парламента

Делян Добрев напуска парламента

П редстоят промени в ръководството на държавното дружество „Информационно обслужване“, което отговаря за разработването и поддръжката на ключови електронни системи за администрацията. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред NOVA.

По думите му целта е да бъде ускорено разработването на софтуерни решения за държавните институции и да се подобри качеството на електронните услуги.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване“ с цел да ускорим темпът и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди“, заяви Василев.

Курс към по-бърза дигитализация

Министърът подчерта, че една от основните задачи на екипа му е да намали административната тежест за гражданите и бизнеса чрез по-добра свързаност между държавните системи.

„Като общество и държава можем много повече. Моята амбиция е да надградим това, което имаме в момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно. Ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса“, каза той.

Според Василев през следващите месеци ще бъде ускорена работата по обмена на данни между институциите, така че гражданите да не бъдат принуждавани да представят документи, които вече се намират в държавните регистри.

„През следващите месеци ще засилим темпа на работа, за да има свързаност между системите, да няма нужда да се вадят документи, които държавата сама ви издава“, посочи министърът.

Над 770 милиона електронни здравни записа

Като пример за успешно електронно управление Василев даде Националната здравна информационна система.

„Националната здравна информационна система е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи. Вътре повече от 380 хил. българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване“, заяви той.

Министърът коментира и ефективността на публичните инвестиции в дигитализацията през последните години.

„Около 1 млрд. евро са похарчени за последните 5 години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги“, каза Василев.

България изостава с дигиталния портфейл

Една от темите, на които министърът обърна специално внимание, е изграждането на национален дигитален портфейл – проект, който е част от европейските изисквания за създаване на цифрова идентичност на гражданите.

Според него България е изостанала значително по тази задача.

„България е задължена да го направи, но това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Проблемът е, че България от три години трябва да направи този дигитален портфейл, но това, което заварих в министерството, е почти никаква свършена работа за изграждане на такъв портфейл“, заяви Василев.

Той посочи, че е възложил на експертите в министерството до края на годината да направят необходимото за разработването на системата.

„Възложил съм на колегите да направят до края на годината всичко възможно, така че България да разработи дигитален портфейл, за да може да отговаряме на европейските изисквания и да имаме дигитална самоличност.“

По думите му дигиталният портфейл ще се превърне в основна точка за достъп до електронните услуги на държавата.

„Пред държавата това ще бъде един вид като личен документ за самоличност, който ще е в телефона“, обясни министърът.

Той призна, че е възможно да има леко забавяне спрямо първоначалните срокове, но увери, че работата по проекта върви с ускорено темпо.

Изкуствен интелект ще следи обществените поръчки

Василев коментира и развитието на платформата „СИГМА“, която има за цел да осигури по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.

„СИГМА“ е създадена, за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, за да направим по-ефективно разходването на средствата“, каза той.

Според министъра след старта на платформата е отчетен сериозен интерес от страна на гражданите.

„След пускането ѝ забелязах вълна от граждани, които проверяват за техните си общини къде и как са отивали средствата. Това, което показва „СИГМА“, са агрегирани данни за всяка една поръчка, община и фирма, защото до момента трябва да влезете и да видите само договор по договор. Човек не може да анализира 190 хиляди договора, технологията може“, заяви той.

В следващите версии на системата ще бъде добавена връзка с Търговския регистър, която ще позволява по-лесно проследяване на свързаности между фирми и лица.

Освен това се предвижда внедряване на инструменти с изкуствен интелект, които да сигнализират за потенциални нередности при възлагането на обществени поръчки.

„В следващата версия, която ще пуснем, ще има интегриран и модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми“, посочи министърът.

По думите му анализите показват, че над 30% от обществените поръчки през последните пет години са били спечелени от един-единствен кандидат.

„Оказва се, че над 30% от текущите обществени поръчки през последните 5 години са възлагани и са спечелени само от една фирма. Когато няма конкуренция, държавата е ощетена“, подчерта Иван Василев.

Амбицията – държавни услуги през телефона

Обявените промени са част от по-широката стратегия на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за ускоряване на електронното управление. Сред основните цели са създаването на дигитална идентичност, по-лесен достъп до административни услуги и по-голяма прозрачност при управлението на публичните средства.

Според министъра политическа воля за подобни реформи вече има.

„Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери“, заяви Василев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Информационно обслужване електронно управление дигитализация Иван Василев дигитален портфейл цифрова идентичност обществени поръчки СИГМА електронни услуги изкуствен интелект
Последвайте ни
14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

14-годишно момче загина при тежка катастрофа край Разград

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

Без гориво за гражданите: Крим въведе извънредни ограничения на бензиностанциите

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

ГЕРБ още няма кандидат за президент, търси най-силната център-дясна номинация

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Как се променя войната в Украйна: Дронове, удари дълбоко в Русия и новата реалност на европейската сигурност

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

biss.bg
Mercedes се присъединява към Renault и VW в гонене на военни договори

Mercedes се присъединява към Renault и VW в гонене на военни договори

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 4 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 4 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 4 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Любопитно Преди 2 часа

Маестро Йордан Камджалов в откровена изповед пред Мон Дьо за цената на гениалността, студентството на хляб и ябълки в Берлин и защо избра да твори в България, въпреки че я определя като „блато с делфини“

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

България Преди 2 часа

Националната мюсюлманска конференция в НДК ще определи ръководството на Мюсюлманското изповедание за следващите пет години

Снимката е архивна

Кръвопролитие в Газа: Дете и журналист на „Ал Джазира“ сред най-малко деветте жертви на нови удари

Свят Преди 4 часа

Израел твърди, че е атакувал бойци на „Хамас“, а „Ал Джазира“ и палестински организации обвиняват армията в убийство на журналисти

<p>Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения</p>

Паника в Единбург: Петима ранени при серия нападения, разследват престъпление от омраза

Свят Преди 5 часа

Арестуван е 36-годишен мъж, а контратерористичното звено се включи в разследването заради съмнения, че атаките са били насочени срещу мюсюлмани

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Свят Преди 5 часа

Преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан, заяви вицепрезидентът на САЩ

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Извънредно положение в Лос Анджелис заради голям пожар

Свят Преди 5 часа

Огънят е пламнал в частен хладилен склад

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Смъртоносна жега в Гранд Каньон: Трима туристи загинаха, температурите скачат над 43 градуса

Свят Преди 6 часа

Властите предупредиха за екстремни горещини и призоваха посетителите да избягват преходи в най-опасните часове на деня

Марс

Мистерията „Марс“ се задълбочава: Ново откритие в метеорит обърка учените

Любопитно Преди 6 часа

Разчупването на метеорит, паднал на Земята от Марс, донесе неочаквано съкровище. Хвърлени дълбоко в скален фрагмент, учените откриха няколко зрънца гранат – минерал, който никога досега не е бил откриван в марсиански проби

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Пари Преди 6 часа

При разход от 1 милион долара дневно богатството му би стигнало за повече от 3000 години

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Любопитно Преди 6 часа

Резултатите от изследване показали, че липсата на захар води до дисбаланс в чревните микроби, повишено възпаление в червата и черния дроб, както и до проблеми с глюкозната регулация и инсулинова резистентност

Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

Честито лято! България посреща най-дългия ден в годината

България Преди 6 часа

В 05:24 ч. българско време стартира лятното слънцестоене - астрономическото събитие, което бележи официалния старт на най-топлия сезон и носи най-дългия ден и най-късата нощ за годината в Северното полукълбо

Бомбардировачи B-24 „Либърейтър“

21 юни: Рицарят на горящото небе – капитан Неделчо Бончев

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

Лятото започва горещо, но времето готви обрат: Кога идват бурите

България Преди 6 часа

Астрономическото лято настъпва в неделя точно в 11:24 часа с перфектно слънчево време и температури до 33 градуса. Идилията по плажовете и в планините обаче ще бъде кратка. Още от понеделник синоптиците предупреждават за сериозен обрат в част от страната

,

Гордост: Христо Илиев спечели титлата в спринта на 100 метра на Балканското първенство

България Преди 14 часа

Националният ни спринтьор Христо Илиев триумфира в кралската дисциплина на 100 метра с време от 10.25 секунди, а Тихомир Иванов завоюва бронзовото отличие в скока на височина

,

Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция

Свят Преди 14 часа

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

НАСА тества ERNEST: Новият суперроувър с изкуствен интелект, който ще „ходи“ по Марс и Луната

Любопитно Преди 15 часа

Прототипът на JPL се обучава чрез изкуствен интелект и притежава уникално окачване, което му позволява да преминава през рохкава почва, скали и препятствия, непосилни за Curiosity и Perseverance

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Йордан Камджалов: Най-тежката цена за мечтата ми плати съпругата ми

Edna.bg

Дуа Липа като принцеса: Поп звездата показа сватбата на мечтите си в Сицилия

Edna.bg

Футболът е повече от игра: Узбекистан подари емоционален спомен на разстроеното момче

Gong.bg

Героят Елой Рум: Трябва да ми направят паметник в Кюрасао

Gong.bg

Издирват млада жена, изчезнала в Пирин

Nova.bg

Иван Василев: Предстои смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Nova.bg