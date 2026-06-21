Сменят ръководството на „Информационно обслужване“: Държавата влиза на ускорен режим за дигитализация

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П редстоят промени в ръководството на държавното дружество „Информационно обслужване“, което отговаря за разработването и поддръжката на ключови електронни системи за администрацията. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред NOVA.

По думите му целта е да бъде ускорено разработването на софтуерни решения за държавните институции и да се подобри качеството на електронните услуги.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване“ с цел да ускорим темпът и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди“, заяви Василев.

Курс към по-бърза дигитализация

Министърът подчерта, че една от основните задачи на екипа му е да намали административната тежест за гражданите и бизнеса чрез по-добра свързаност между държавните системи.

„Като общество и държава можем много повече. Моята амбиция е да надградим това, което имаме в момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно. Ще работя за това да направим административните услуги бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса“, каза той.

Според Василев през следващите месеци ще бъде ускорена работата по обмена на данни между институциите, така че гражданите да не бъдат принуждавани да представят документи, които вече се намират в държавните регистри.

„През следващите месеци ще засилим темпа на работа, за да има свързаност между системите, да няма нужда да се вадят документи, които държавата сама ви издава“, посочи министърът.

Над 770 милиона електронни здравни записа

Като пример за успешно електронно управление Василев даде Националната здравна информационна система.

„Националната здравна информационна система е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи. Вътре повече от 380 хил. българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване“, заяви той.

Министърът коментира и ефективността на публичните инвестиции в дигитализацията през последните години.

„Около 1 млрд. евро са похарчени за последните 5 години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги“, каза Василев.

България изостава с дигиталния портфейл

Една от темите, на които министърът обърна специално внимание, е изграждането на национален дигитален портфейл – проект, който е част от европейските изисквания за създаване на цифрова идентичност на гражданите.

Според него България е изостанала значително по тази задача.

„България е задължена да го направи, но това е един от големите проблеми, които заварих като министър. Проблемът е, че България от три години трябва да направи този дигитален портфейл, но това, което заварих в министерството, е почти никаква свършена работа за изграждане на такъв портфейл“, заяви Василев.

Той посочи, че е възложил на експертите в министерството до края на годината да направят необходимото за разработването на системата.

„Възложил съм на колегите да направят до края на годината всичко възможно, така че България да разработи дигитален портфейл, за да може да отговаряме на европейските изисквания и да имаме дигитална самоличност.“

По думите му дигиталният портфейл ще се превърне в основна точка за достъп до електронните услуги на държавата.

„Пред държавата това ще бъде един вид като личен документ за самоличност, който ще е в телефона“, обясни министърът.

Той призна, че е възможно да има леко забавяне спрямо първоначалните срокове, но увери, че работата по проекта върви с ускорено темпо.

Изкуствен интелект ще следи обществените поръчки

Василев коментира и развитието на платформата „СИГМА“, която има за цел да осигури по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.

„СИГМА“ е създадена, за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, за да направим по-ефективно разходването на средствата“, каза той.

Според министъра след старта на платформата е отчетен сериозен интерес от страна на гражданите.

„След пускането ѝ забелязах вълна от граждани, които проверяват за техните си общини къде и как са отивали средствата. Това, което показва „СИГМА“, са агрегирани данни за всяка една поръчка, община и фирма, защото до момента трябва да влезете и да видите само договор по договор. Човек не може да анализира 190 хиляди договора, технологията може“, заяви той.

В следващите версии на системата ще бъде добавена връзка с Търговския регистър, която ще позволява по-лесно проследяване на свързаности между фирми и лица.

Освен това се предвижда внедряване на инструменти с изкуствен интелект, които да сигнализират за потенциални нередности при възлагането на обществени поръчки.

„В следващата версия, която ще пуснем, ще има интегриран и модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми“, посочи министърът.

По думите му анализите показват, че над 30% от обществените поръчки през последните пет години са били спечелени от един-единствен кандидат.

„Оказва се, че над 30% от текущите обществени поръчки през последните 5 години са възлагани и са спечелени само от една фирма. Когато няма конкуренция, държавата е ощетена“, подчерта Иван Василев.

Амбицията – държавни услуги през телефона

Обявените промени са част от по-широката стратегия на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за ускоряване на електронното управление. Сред основните цели са създаването на дигитална идентичност, по-лесен достъп до административни услуги и по-голяма прозрачност при управлението на публичните средства.

Според министъра политическа воля за подобни реформи вече има.

„Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери“, заяви Василев.