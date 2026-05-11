Киър Стармър обеща да опровергае скептиците и да остане на власт

Б ританският премиер Киър Стармър днес се опита да потуши нарастващото недоволство в партията си, като заяви, че ще опровергае скептиците и ще остане на власт, за да не допусне Великобритания да бъде въвлечена в нова политическа криза, предаде Ройтерс.

Все повече депутати от Лейбъристката партия започнаха да изпитват съмнения в ръководството на Стармър, след като миналата седмица партията му отчете най-лошите резултати на местни избори за управляваща партия от повече от три десетилетия, а бивш министър заплаши, че ще се кандидатира за нов лидер на партията, ако Стармър не предложи радикални промени.

Великобритания в напрегнато очакване на речта на Стармър - какво ще каже той

В своя пламенна реч в Лондон днес Стармър се опита да покаже, че е разбрал посланието, като заяви, че „постепенната промяна няма да е достатъчна“ в страна, която е претърпяла две десетилетия на икономическа стагнация и нарастващо социално напрежение.

„Знам, че хората са разочаровани от състоянието на Великобритания. Разочаровани са от политиката, а някои хора са разочаровани и от мен“, каза той. „Знам, че има хора, които се съмняват в мен и знам, че трябва да докажа, че те не са прави. И ще го направя“, добави британският премиер.

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Стармър спечели едно от най-големите парламентарни мнозинства в съвременната британска история на изборите през 2024 г. с обещания за укрепване на икономиката, намаляване на нелегалната имиграция и съкращаване на времето за чакане за обслужване в държавната здравна система.

Въпреки това изпълнението на тези обещания беше затруднено от резки промени в политиката на правителството, от възприятията сред някои членове на партията му, че той не е склонен да взема трудни решения, както и поредица от политически скандали, посочва Ройтерс. В следствие на всичко това Стармър има един от най-ниските рейтинги на одобрение от всички досегашни британски премиери.