България

Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България

Националната мюсюлманска конференция в НДК ще определи ръководството на Мюсюлманското изповедание за следващите пет години

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 10:44
Над 1000 делегати избират новия главен мюфтия в България
Източник: NOVA/Илияна Шишкова

Н ационалната мюсюлманска конференция – най-висшият ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в България, ще се проведе днес в Националния дворец на културата (НДК) в София. Основната задача на форума е изборът на нов главен мюфтия, както и на ново ръководство на Висшия мюсюлмански съвет – институцията, която управлява дейността на изповеданието.

В конференцията ще участват над 1000 делегати от цялата страна, избрани от местните мюсюлмански общности. Те ще определят кой ще застане начело на една от най-големите религиозни общности в България през следващите пет години.

Източник: NOVA/Илияна Шишкова
  • Двама кандидати за поста главен мюфтия

За поста главен мюфтия са издигнати две кандидатури – настоящият председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Паралелно с това делегатите ще изберат и председател на Висшия мюсюлмански съвет. За този пост се състезават досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

Очаква се изборите да определят не само новите ръководни лица, но и бъдещите приоритети в развитието на Мюсюлманското изповедание в страната.

  • Каква е ролята на Националната мюсюлманска конференция

Съгласно Устава на Мюсюлманското изповедание Националната мюсюлманска конференция се свиква най-малко веднъж на всеки пет години. Тя е върховният орган на управление и има правомощията да избира главния мюфтия, председателя и членовете на Висшия мюсюлмански съвет, както и да определя основните насоки в дейността на изповеданието.

Във форума участват представители на местните мюсюлмански настоятелства и общности от всички региони на страната, което го превръща в най-представителния орган на мюсюлманите в България.

  • Една от най-големите религиозни общности в страната

Мюсюлманското изповедание е едно от традиционните вероизповедания в България и представлява стотици хиляди вярващи. Според последните данни от преброяването на населението ислямът е втората по численост религия в страната след православното християнство.

Главният мюфтия е духовният лидер на мюсюлманската общност и представлява изповеданието пред държавните институции, религиозните организации и международните партньори. Освен духовна, постът има и важна административна роля, свързана с управлението на мрежата от джамии, религиозни училища и местни мюсюлмански общности.

Източник: NOVA/Илияна Шишкова
  • Изборът идва в ключов момент

Настоящата конференция се провежда в период, в който религиозните общности в България са изправени пред редица предизвикателства – от съхраняването на религиозната идентичност сред младите хора до поддържането на междуконфесионалния диалог и развитието на религиозното образование.

Затова изборът на ново ръководство се очаква с интерес както от мюсюлманската общност, така и от институциите и обществото.

Резултатите от гласуването се очаква да станат ясни след приключването на заседанията на Националната мюсюлманска конференция по-късно днес.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Юзлем Тефикова    
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