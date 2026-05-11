Киър Стармър под натиск след тежките изборни резултати и вътрешни призиви за промяна в Лейбъристката партия

Той е изправен пред огромен натиск, след като десетки депутати от Лейбъристката партия публично поискаха оставката му

11 май 2026, 11:30
Б ританският премиер сър Киър Стармър се бори да запази политическото си бъдеще, след като получи ултиматум от бившия си заместник Анджела Рейнър, която заяви, че Лейбъристката партия е изправена пред "последен шанс" да промени курса след слабите резултати на местните избори, пише The Independent.

И Рейнър, и министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг се разглеждат като потенциални претенденти за лидерския пост, въпреки че засега нито един от тях не е предприел открит ход срещу премиера.

Кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам също е сред спряганите имена, въпреки че той все още не е депутат, след като сър Киър попречи той да бъде кандидат на Лейбъристката партия на частичните избори в избирателния район Гортън и Дентън през февруари. През уикенда Анджела Рейнър заяви, че сър Киър трябва да "даде приоритет на подобряването на жизнения стандарт на хората" и нарече блокирането на Бърнам "грешка".

На фона на нарастващото напрежение премиерът ще произнесе важна реч в понеделник, в която ще обещае да "се изправи пред големите предизвикателства" и да засили връзките с Европа.

Той е изправен пред огромен натиск, след като десетки депутати от Лейбъристката партия публично поискаха оставката му, след като партията загуби почти 1500 места на местните избори в четвъртък.

Депутатът от Лейбъристката партия Катрин Уест призова членовете на кабинета да се противопоставят на Киър до понеделник, в противен случай тя ще започне официално събиране на имена за задействане на вътрешнопартийна надпревара за лидерството.

  • Какво ще каже Киър Стармър в речта си

Очаква се Киър Стармър да обещае мащабни промени, докато се опитва да спаси позицията си.

Премиерът ще заяви:

"За да отговорим на предизвикателствата, пред които е изправена страната ни, постепенните промени няма да бъдат достатъчни.

По отношение на растежа, отбраната, Европа, енергетиката - необходим ни е по-мащабен отговор, отколкото предвиждахме през 2024 г., защото това не са обикновени времена.

Сила чрез справедливост. Това е основен лейбъристки аргумент. И ще видите тези ценности ясно изразени в Речта на краля. Ще видите надежда, спешност и ясно послание на чия страна сме."

Киър е признал, че началният период на неговото управление е бил твърде мрачен, като министрите са излагали тежкото състояние на икономиката и обществените услуги, наследени от предишното правителство, без достатъчно да подчертаят плановете за подобряване на живота на хората.

"Хората имат нужда от надежда", ще каже той. "Ще се изправим пред големите предизвикателства и ще водим големите дебати."

Премиерът ще подчертае усилията си за изграждане на нови отношения с Брюксел, като ще заяви:

"Това лейбъристко правителство ще бъде определено от възстановяването на нашите отношения и от поставянето на Великобритания в сърцето на Европа. За да бъдем по-силни в икономиката, търговията, отбраната във всичко.

Защото да стоим рамо до рамо със страните, които най-много споделят нашите интереси, нашите ценности и нашите врагове, това е правилният избор за Великобритания, това е лейбъристкият избор."

Източник: independent    
