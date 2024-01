Щастлива новина в семейството на Шумахер: Джина се омъжва

Д ъщерята на Михаел Шумахер Джина ще се омъжи по-късно тази година в луксозната вила на семейството в Майорка, съобщи Daily Mail.

26-годишната Джина ще се омъжи за 27-годишния си приятел Иън Бетке това лято, пише островната преса.

Майорканският всекидневник Ultima Hora, позовавайки се на немското списание Bunte като източник на информацията, казва, че сватбен организатор от Северна Германия е бил нает да нанесе „финалните щрихи“ на тържеството.

🥂👰🏻🤵🏻



Michael Schumacher's daughter Gina is set to get married at the family's Spanish homehttps://t.co/F64887txV0 pic.twitter.com/ATwVjTcrQa