Инцидентът с Михаел Шумахер: Разследване разкри две фатални грешки

И зминаха почти десет години от онзи драматичен 29 декември, в който животът на Михаел Шумахер се промени необратимо след ужасен инцидент на ски във френския град Мерибел.

Въпреки че носеше каска, Майкъл получи тежки наранявания на главата, което накара лекарите в болницата в Гренобъл да го вкарат в изкуствена кома за удивителните 250 дни.

Оттогава семейството предпочита да запази максимална поверителност относно състоянието на Шумахер и много малко хора в момента са наясно със здравословния му статус.

Ново разследване обаче изглежда е хвърлило малко светлина върху това, което наистина се е случило през този фатален ден.

В поредица от подкасти, немският журналист Йенс Гидеон, след като щателно анализира целия инцидент и събира показанията на един от ски инструкторите, присъстващи на пистата Мерибел този ден, разкри някои смущаващи подробности за случилото се на 29 декември.

Според ски инструктора са направени две фатални грешки, които, ако са били предотвратени, биха могли да направят значителна разлика в последствията, с които Шумахер за съжаление се сблъсква оттогава нататък.

Безразсъдството на Михаел Шумахер

По ирония на съдбата самият Михаел е направил първата голяма грешка. Според свидетел Шуми е направил значителна грешка в преценката си, решавайки да кара ски този ден, въпреки факта, че в този момент е имало много малко сняг:

„Нямало е идеални условия за каране на ски, дори на пистата.“

Освен това Майкъл прави още една грешка, решавайки да излезе извън пистата, въпреки видимите оголени камъни:

„Още по-опасно е да излезеш извън пистата в ден като този. Шумахер познавал района като дланта си, защото имал хижа близо до пистите“, става ясно от коментар във вестник Kolner Express.

Неправилна преценка на спасителите

Втората голяма грешка в преценката, според доклада, е направена от първите спешни екипи, които пристигат на мястото на инцидента. Те са подценили сериозността на случилото се, решавайки да транспортират Шумахер до малката клиника в Мутие с хеликоптер.

По време на пътуването обаче състоянието му бързо се влошава, което води до решението състезателят да се транспортира до по-добре оборудваната болница в Гренобъл.

Според инструктора тези минути били фатални за внезапното влошаване на здравето му и по-навременната първа помощ би могла да предотврати много от последвалите мозъчни травми.

И накрая, все още има мистерия около предполагаемото видео на инцидента. Според някои доклади Михаел Шумахер е монтирал малка екшън камера на визьора на каската, което е причинило допълнителни щети при удара в скалата.

Към днешна дата обаче не е публикувано видео и не е известно дали такива кадри съществуват и са притежание на семейството. Освен съпругата му Корина и двете им деца Мик и Джина-Мария, много малко хора знаят за текущото здравословно състояние на Майкъл.