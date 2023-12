"Няма надежда да го видя отново": Мениджърът на Шумахер сподели разочарованието си

Б ившият мениджър на Михаел Шумахер Вили Вебер призна, че няма "никаква надежда" да види отново легендата на Формула 1, след десетилетие на липса на положителни новини след трагичния инцидент на ски.

Шумахер, който спечели седем световни шампионата във Формула 1 преди инцидента, не се е появявал публично, откакто получи сериозна травма на главата по време на каране на ски във френския курорт Мерибел през 2013 г.

Германецът беше поставен в медикаментозна кома и оттогава за него се грижиха съпругата му Корина и екип от медицински персонал в дома на семейството на езерото Женева.

Michael Schumacher's old manager reveals why he has 'no hope' of ever seeing him again, 10 years on from his tragic skiing accident which left his former boss 'mourning like a dog' https://t.co/35ZsIzgAhW pic.twitter.com/GgFpcoWcyW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 18, 2023

81-годишният Вебер беше мениджър на Шумахер до 2012 г. и помогна за превръщането на иконата на Формула 1 в една от най-добре печелещите спортни звезди в историята по това време.

Като оставим настрана бизнеса, бившият търсач на таланти и мениджър имаше близки отношения с Шумахер и семейството му, като също представляваше брата на пилота Ралф във Формула 1 до ноември 2005 г.

Говорейки за инцидента на Шумахер, Вебер разкри, че е скърбял „като куче“; след като научил трагичната новина и сега няма надежда да види отново 54-годишния мъж.

Той каза на Cologne Express: "Когато мисля за Майкъл сега, за съжаление нямам повече надежда че пак ще го видя. Няма положителни новини след десет години.'"

На въпрос дали съжалява, че не е посетил бившето си протеже веднага след инцидента, Вебер добави: „Разбира се, много съжалявам за това и се обвинявам. Трябваше да посетя Майкъл в болницата. Скърбях като куче след инцидента. Удари ме невероятно силно, можете да си представите. Но в един момент дойде мигът, когато трябваше да се освободя от Майкъл и да го пусна."

Michael Schumacher's old manager 'no longer has any hope of seeing him again' as emotional regret shared https://t.co/QhfQYbZQlU — GB News (@GBNEWS) December 15, 2023

„Дори три или четири години по-късно хората, които ме разпознаваха, продължаваха да ме питат: „Ти си бившият мениджър на Шумахер. Как е Майкъл?“ Тогава спрях да се опитвам да обясня и си помислих: "Защо никой не пита аз как съм?"

Разкривайки, че е "все още ядосан" след като е бил '"държан настрана" от най-близкия кръг на Шумахер, Вебер удивително заяви през юли 2022 г., че семейството го е "лъгало" в опит да го спре да посещава бившия си клиент.

Той каза пред Gazzetta dello Sport миналата година: "Това беше огромна болка за мен. Опитвах се стотици пъти да се свържа с Корина и тя не отговаряше. Обадих се на Жан Тод, за да го попитам дали да отида в болницата и той ми каза да изчакам. Обадих се на следващия ден и никой не отговори", продължи той. „Не очаквах такова поведение и все още съм ядосан за това."

Michael Schumacher's old manager reveals why he has 'no hope' of ever seeing him again, 10 years on from his tragic skiing accident which left his former boss 'mourning like a dog'

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/ySSf02VEwd — John B Tawn (@27Tawnyowl) December 18, 2023

"Те ме държаха в неизвестност, казвайки ми, "Твърде рано е", добре, сега е твърде късно. Минаха девет години. Може би просто трябва да го кажат така, както е."

„Първоначално можех да разбера ситуацията, тъй като винаги правех всичко възможно за Майкъл, за да защитя личния му живот. Но оттогава сякаш сме слушали само лъжи от тях."

На 29 декември ще се навършат точно 10 години от трагичния инцидент, при който пострада Михаел Шумахер.