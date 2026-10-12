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Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Масирана ракетна атака опустоши международното летище „Крал Халид“ в Рияд, отнемайки живота на 13 души и ранявайки над 300. Въздушното пространство е блокирано, а стотици полети – отменени

12 октомври 2026, 16:10
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Ш окиращо видео, публикувано в понеделник, показва момента, в който хути бомбардират международното летище в Рияд, убивайки 13 души, включително американски гражданин, и ранявайки над 300 други.

Нищо неподозиращи пътници спокойно чакали на опашки в терминала на международното летище „Крал Халид“ в събота, когато внезапно се случила гигантска експлозия, показват кадри, публикувани от Министерството на медиите на Саудитска Арабия.

Пътниците се втурват да се скрият, докато димът изпълва сградата на терминала и бушува пожар. Други пътници трескаво тичат през контролно-пропускателните пунктове, докато служителите на летището се крият ужасено под бюрата си, докато парчета от покрива се сгромолясват към земята.

Най-малко 13 души са били убити, включително един американец. Четирима саудитски граждани, двама бангладешки, египтянин, йорданец, палестинец, сириец, суданец и индийски гражданин също са били убити, съобщи NBC. Имената на жертвите не са публично оповестени.

Летище „Крал Халид“, което беше ударено четири пъти през последните пет дни, е затворено след ракетната атака в събота – най-смъртоносната в страна от Персийския залив от началото на конфликта.

Снаряд е ударил същия пътнически терминал в неделя, убивайки пакистански гражданин, разкриха саудитските власти, без да назовават публично жертвата.

Но водената от Саудитска Арабия коалиция, която се бори в Йемен срещу подкрепяните от Иран хути, прихвана и унищожи крилата ракета близо до летището в неделя.

Хутите поеха отговорност за атаките срещу летището в Рияд, а също така заявиха, че са атакували летището в Дамам, заплашвайки с нови удари.

Групировката твърди, че атаките са отговор на „бруталната саудитска агресия“ в Йемен, според Би Би Си. Тя твърди, че саудитски удар по дом в йеменската столица Сана е убил дете и е ранил шестима други.

По-рано в неделя лидерите на хутите предупредиха онлайн, че саудитските летища са „уязвими за атаки и са се превърнали в театър на военни действия за нейните сили“.

„Призоваваме всички да приемат предупрежденията ни сериозно“, заяви групата. „Саудитска Арабия носи отговорност за всички неуспешни прихващания.“, добавя тя.

Хусите също така атакуват енергийни съоръжения, но не бомбардират летищата в свещените градове Мека и Медина.

Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдул Азиз бин Салман, оттогава предупреди, че отговорът на страната „трябва да бъде също толкова сериозен“ на агресията на хутите.

Източник: АР/БТА

Летището в Рияд остава затворено в понеделник, съобщиха саудитските власти по авиацията, а посолството и консулствата на САЩ в страната предупредиха американците да бъдат наясно с отменените полети и затварянето на въздушното пространство.

Служителите на американското правителство, работещи в Саудитска Арабия, се нуждаят от специално разрешение, за да използват летище „Крал Халид“ предвид скорошните събития. Канадските граждани също бяха призовани да избягват пътувания до и от летището в Рияд.

Според FlightRadar, най-малко 540 полета, планирани да пристигнат и заминат от Рияд в понеделник, вече са отменени, както и над 300, насрочени за вторник. Изглежда, че броят им ще се увеличи.

Полетите излитат и кацат на летищата в Джеда и Дамам, но пътниците трябва да очакват закъснения.

Източник: nypost.com    
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