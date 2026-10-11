Свят

Най-малко 12 загинали и над 300 ранени при обстрел на летището в Рияд

Саудитската столица е изправена пред ескалация на конфликта с йеменските хути. Затворено е международното летище, а коалицията съобщи за прехваната балистична ракета и снаряд близо до друго летище в страната

Василена Василева Василена Василева

11 октомври 2026, 07:21
Най-малко 12 загинали и над 300 ранени при обстрел на летището в Рияд
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н ай-малко 12 души са загинали, а 309 са ранени при обстрел на летището в Рияд, извършен вчера, съобщи "Ройтерс", като се позова на саудитската служба за гражданска авиация.

Сред загиналите са четирима саудитци, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последната установена жертва е палестинец.

Хутите атакуваха две летища в Саудитска Арабия, има загинали и ранени

По данни на саудитските власти някои от пострадалите са в критично състояние. Нанесени са и материални щети. Летището на саудитската столица е затворено.

  • Хутите поеха отговорност за атаката

Йеменската групировка хути пое отговорност за нападението, което според Ройтерс представлява сериозна ескалация на конфликта.

Поредицата от смъртоносни удари постави на преден план уязвимостите в противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия. Това се случва в момент, когато кралството провежда въздушна кампания в подкрепа на сухопътните сили на йеменското правителство срещу проиранската групировка.

Хутите контролират части от съседен Йемен, включително столицата Сана и райони около стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Ескалация в Близкия изток: Хутите атакуваха летище в Саудитска Арабия

  • Снаряд падна близо до летището в Дамам

Междувременно оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция срещу хутите съобщи, че снаряд е паднал близо до летището в източния саудитски град Дамам, предаде Ройтерс.

Летището в Дамам се превърна във важна алтернатива на това в Рияд след поредицата от атаки срещу саудитската столица.

Коалицията съобщи също, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хутите югоизточно от Рияд.

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

  • Тръмп обмисля участие на САЩ в ударите

На фона на ескалацията президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Вашингтон ще реши „много скоро“ дали да се включи в кампанията от въздушни удари срещу обекти на йеменската групировка.

Войната в Йемен започна през 2014 г. Ударите срещу летището в Рияд са безпрецедентни от намесата на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция в конфликта на страната на йеменското правителство през 2015 г., отбелязва "Франс прес".

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Станоев    
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