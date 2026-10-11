Свят

Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали

Световните лидери категорично осъдиха кървавия атентат с 12 загинали и над 300 ранени, определяйки го като опасна ескалация и терористичен акт

11 октомври 2026, 15:22
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Н ай-малко 12 души загинаха, а 309 души бяха ранени в нападението вчера срещу летището в Рияд. Това е най-смъртоносната атата от повече от десет години насам в кралството. Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, обвини подкрепяните от Иран бунтовници хуси за атентата и определи нападението като „военно престъпление“, на което ще отговори „твърдо“.

Франс прес обобщава основните международни реакции на нападението

Тръмп и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището в Рияд

  • САЩ

„Това, което се случи в Саудитска Арабия, е неприемливо“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти. Той каза, че ще разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който е фактическия лидер на кралството.

  • Великобритания

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг осъди „опасната ескалация“, която според него е част от все по-изразената тенденция на хусите да атакуват цивилни обекти в Саудитска Арабия. „Това е един напълно отвратителен акт и е една от причините, поради която Обединеното кралство оказва подкрепа на Саудитска Арабия (...)“, добави той.

  • Франция

Френското външно министерство категорично осъди „отвратителното нападение“ на хусите срещу международното летище на Рияд.

Париж потвърждава пълната си солидарност със Саудитска Арабия и продължава да бъде редом до нея в защитата на нейната територия и на нейната инфраструктура“, се казва в изявлението на френското външно министерство

„Опасна ескалация“: ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

  • Германия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул „категорично осъди“ нападението в публикация в социалната мрежа Екс, определяйки го като „терористичен акт срещу Саудитска Арабия и гражданската авиация“.

  • Италия

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди най-категорично атентата и изрази близост със Саудитска Арабия и със семействата на убитите и на ранените. Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите.

„Нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура са неприемливи и трябва да бъдат преустановени“, каза Мелони. „Италия ще продължи да работи с регионални партньори, за да намали напреженията и да насърчи стабилността и свободата на корабоплаването в района“, се казва още в изявление на Мелони.

  • ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди „опасната ескалация“ и изрази безпокойство от „атаките, извършвани от подкрепяните от Иран въоръжени групировки“, които „въвличат региона в спирала на насилие“. „Те дестабилизират жизненоважна инфраструктура за световния транспорт и енергийните доставки, предизвиквайки сътресения по целия свят.“

От своя страна върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас осъди нападението като „ужасяващ терористичен акт“.

  • ООН

„Дълбоко съм потресен и категорично осъждам смъртоносното нападение, извършено в събота от хусите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Най-малко 12 загинали и над 300 ранени при обстрел на летището в Рияд

  • ОАЕ

Обединените арабски емирства осъдиха нападението като „грубо нарушение на суверенитета“ на кралството и изразиха „пълната си солидарност“ със Саудитска Арабия, както и „подкрепата си за всички мерки“, насочени към защитата на сигурността на кралството, се посочва в изявление на Министерството на външните работи.

  • Египет 

Египетското министерство на външните работи заяви, че „категорично осъжда тези безсрамни нападения и безотговорни действия, които представляват грубо нарушение на международното право и явно пренебрежение към сигурността на цивилни граждани от различни националности“.

При нападението е загинала египетска стюардеса.

  • Йордания

В послание със съболезнования до саудитския крал Салман йорданския крал Абдула Втори изрази „пълната солидарност“ на Йордания с нейните „саудитски братя“ и подкрепата си за „мерките, които те предприемат, за да защитят сигурността си и да запазят суверенитета си“.

При нападението е загинал един йордански гражданин, а четирима са били ранени.

  • Ирак

Иракското правителство заяви, че нападението застрашава „регионалната сигурност и стабилност“, и призова за „пълно прекратяване на военните операции“.

  • Пакистан

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф категорично осъди нападението, определяйки го като „отвратително“.

„Атаките срещу цивилни граждани и жизненоважна инфраструктура са напълно неприемливи и представляват сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност“, заяви Шариф в социалната мрежа Екс.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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