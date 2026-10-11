Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали

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Н ай-малко 12 души загинаха, а 309 души бяха ранени в нападението вчера срещу летището в Рияд. Това е най-смъртоносната атата от повече от десет години насам в кралството. Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, обвини подкрепяните от Иран бунтовници хуси за атентата и определи нападението като „военно престъпление“, на което ще отговори „твърдо“.

Франс прес обобщава основните международни реакции на нападението

Тръмп и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището в Рияд

САЩ

„Това, което се случи в Саудитска Арабия, е неприемливо“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти. Той каза, че ще разговаря с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който е фактическия лидер на кралството.

Великобритания

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг осъди „опасната ескалация“, която според него е част от все по-изразената тенденция на хусите да атакуват цивилни обекти в Саудитска Арабия. „Това е един напълно отвратителен акт и е една от причините, поради която Обединеното кралство оказва подкрепа на Саудитска Арабия (...)“, добави той.

Франция

Френското външно министерство категорично осъди „отвратителното нападение“ на хусите срещу международното летище на Рияд.

Париж потвърждава пълната си солидарност със Саудитска Арабия и продължава да бъде редом до нея в защитата на нейната територия и на нейната инфраструктура“, се казва в изявлението на френското външно министерство

„Опасна ескалация“: ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

Германия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул „категорично осъди“ нападението в публикация в социалната мрежа Екс, определяйки го като „терористичен акт срещу Саудитска Арабия и гражданската авиация“.

Италия

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди най-категорично атентата и изрази близост със Саудитска Арабия и със семействата на убитите и на ранените. Тя пожела бързо възстановяване на пострадалите.

„Нападенията срещу цивилни и гражданска инфраструктура са неприемливи и трябва да бъдат преустановени“, каза Мелони. „Италия ще продължи да работи с регионални партньори, за да намали напреженията и да насърчи стабилността и свободата на корабоплаването в района“, се казва още в изявление на Мелони.

ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди „опасната ескалация“ и изрази безпокойство от „атаките, извършвани от подкрепяните от Иран въоръжени групировки“, които „въвличат региона в спирала на насилие“. „Те дестабилизират жизненоважна инфраструктура за световния транспорт и енергийните доставки, предизвиквайки сътресения по целия свят.“

От своя страна върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас осъди нападението като „ужасяващ терористичен акт“.

ООН

„Дълбоко съм потресен и категорично осъждам смъртоносното нападение, извършено в събота от хусите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Най-малко 12 загинали и над 300 ранени при обстрел на летището в Рияд

ОАЕ

Обединените арабски емирства осъдиха нападението като „грубо нарушение на суверенитета“ на кралството и изразиха „пълната си солидарност“ със Саудитска Арабия, както и „подкрепата си за всички мерки“, насочени към защитата на сигурността на кралството, се посочва в изявление на Министерството на външните работи.

Египет

Египетското министерство на външните работи заяви, че „категорично осъжда тези безсрамни нападения и безотговорни действия, които представляват грубо нарушение на международното право и явно пренебрежение към сигурността на цивилни граждани от различни националности“.

При нападението е загинала египетска стюардеса.

Йордания

В послание със съболезнования до саудитския крал Салман йорданския крал Абдула Втори изрази „пълната солидарност“ на Йордания с нейните „саудитски братя“ и подкрепата си за „мерките, които те предприемат, за да защитят сигурността си и да запазят суверенитета си“.

При нападението е загинал един йордански гражданин, а четирима са били ранени.

Ирак

Иракското правителство заяви, че нападението застрашава „регионалната сигурност и стабилност“, и призова за „пълно прекратяване на военните операции“.

Пакистан

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф категорично осъди нападението, определяйки го като „отвратително“.

„Атаките срещу цивилни граждани и жизненоважна инфраструктура са напълно неприемливи и представляват сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност“, заяви Шариф в социалната мрежа Екс.