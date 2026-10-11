Нова атака срещу летището в Рияд, загина индийски гражданин

В оенната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, съобщи, че е била извършена нова атака срещу летището в саудитската столица Рияд, предаде Франс прес.

Говорителят на коалицията, генерал Турки Ал Малики, съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. В резултат на удара е възникнал пожар.

BREAKING: 🇸🇦🇾🇪 Terminal 4 of King Khalid International Airport, Riyadh, has been directly struck by a Yemeni cruise missile There are dozens of casualties second day in a row https://t.co/00nqqpfxUZ — Megatron (@Megatron_ron) October 11, 2026

Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище.

Индийски гражданин загина от раните си при новата атака на йеменските бунтовници хути срещу международното летище "Крал Халид" на саудитската столица - Рияд, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на индийското посолство в Саудитска Арабия.

"Поддържаме връзка със семейството (на загиналия - бел. ред) и ще окажем цялото необходимо съдействие за своевременно изпращане на тленните му останки у дома", заявиха от дипломатическата мисия в социалната платформа Екс.

Вчера в нападение срещу същото летище загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Военната коалиция заяви, че подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути са отговорни за атаката.