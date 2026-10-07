Свят

Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Шокиращи кадри от префектура Хокайдо запечатаха момента, в който яростна мечка с малкото си атакува предницата на автомобил с шофьор вътре. При инцидента има нанесени щети по колата, но за щастие няма пострадали хора

7 октомври 2026, 09:33
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Ш окиращо видео, разпространено от полицията в Япония, показва момента, в който шофьор попада на мечка и нейното малко и предизвиква гнева на хищника, съобщи NOVA.

Мечката атакува предната част на автомобила, след това спира за малко и напада отново, докато шофьорът е зад волана. След като шокиращата проява на агресия приключва, мечката се отдалечава бързо заедно с малкото си.

Инцидентът се е случил в префектура Хокайдо. На автомобила са нанесени известни повреди, но няма пострадали хора.

 

Източник: NOVA    
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