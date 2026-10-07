Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Ш окиращо видео, разпространено от полицията в Япония, показва момента, в който шофьор попада на мечка и нейното малко и предизвиква гнева на хищника, съобщи NOVA.
Мечката атакува предната част на автомобила, след това спира за малко и напада отново, докато шофьорът е зад волана. След като шокиращата проява на агресия приключва, мечката се отдалечава бързо заедно с малкото си.
A driver in the Japanese prefecture of Hokkaido had a close call with a brown bear and a cub. The bear charged the vehicle twice before disappearing into the darkness with the cub. #brownbear #japan #dashcam #dashcamvideo https://t.co/bzgIFaOeyE— WACH FOX (@wachfox) October 6, 2026
Инцидентът се е случил в префектура Хокайдо. На автомобила са нанесени известни повреди, но няма пострадали хора.