Селин Дион сподели шокиращо видео на една от кризите си

С елин Дион дава на феновете безпрецедентен поглед върху борбите ѝ през последните няколко години от живота ѝ.

В сърцераздирателна сцена близо до края на предстоящия ѝ документален филм „ Аз съм: Селин Дион“, 56-годишната суперзвезда колебливо – но триумфално – се завръща в звукозаписното студио след диагностицирането си през август 2022 г. със Синдром на скования човек.

Celine Dion pulls back the curtain on her private health struggles as she experiences a health episode in never-before-seen footage in her documentary, “I Am: Celine Dion.” @laraspencer has more on the singer's battle with Stiff Person Syndrome. pic.twitter.com/TMqQTOhFJQ

Миг по-късно тя се насочва към час за физиотерапия (част от текущия ѝ план за лечение) и започва да усеща спазми в стъпалото си.

Тъй като тялото ѝ се блокира, става ясно, че Дион понася непоносима болка, докато екипът ѝ прилага диазепам назален спрей по време на кризата. „Ако тя отново изпадне в спазъм, ще направим 9-1-1“, казва член на нейния екип.

„Всеки път, когато се случи нещо подобно, те кара да се чувстваш толкова неудобно“, казва Дион след това във филма. „Не знам как да го изразя... не е хубаво да не можеш да контролираш себе си, разбираш ли?“

По време на интервюто си, петкратната носителка на "Грами" разсъждава върху ужасяващия момент, заснет от екипа.

„Една част от състоянието е, че свръхстимулацията – независимо дали е щастие, независимо дали е тъга, дали има звук, изненада – може да ме постави в криза“, казва Дион. „Бях добре и тогава нещо се задейства.“

С филма Дион работи за хуманизиране на рядкото разстройство и помага за набирането на пари за научни изследвания с надеждата да намери лек.

