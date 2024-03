„Едно от най-трудните преживявания в живота ми“: Селин Дион с подробности за болестта си

С елин Дион се фокусира върху семейството и бъдещето си, докато продължава да живее със здравословния си проблем.

Легендарната изпълнителка отбеляза Международния ден за осведоменост за синдрома на скования човек на 15 март с публикация в Instagram, в която тя се обърна към автоимунното си разстройство, като каза, че това „е едно от най-трудните преживявания в живота ми“.

Дион добави, че остава „решена един ден да се върне на сцената и да живее възможно най-нормален живот“.

Снимка на Дион и тримата ѝ синове – Рене-Чарлз и близнаците Нелсън и Еди – придружава прочувственото ѝ послание.

Дион споделяше трите си деца с покойния си съпруг Рене Анжелил, който почина през 2016 г.

Синдромът на скования човек (SPS) е рядко неврологично състояние, което причинява спазми и мускулна ригидност, с повишена чувствителност към стимули като звук, светлина и емоционален стрес, които могат да доведат до мускулни спазми, според Националния институт по неврологични заболявания и инсулт.

Дион за първи път сподели диагнозата си през 2022 г. Оттогава тя спря да прави турнета и да ма изпълнения на живо.

