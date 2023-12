Селин Дион губи контрол върху мускулите си заради болестта

С елин Дион губи контрол върху мускулите си заради рядката неврологична болест, от която страда, съобщи Скай нюз, позовавайки се на сестра ѝ.

Преди година канадската звезда разкри, че страда от синдрома на скования човек. Това е нелечима болест, която причинява спазми и сковаване на мускулите.

След като отмени концертите от турнето си, Селин Дион разказа на феновете си за състоянието си и обясни, че страда от спазми, които са засегнали "всеки аспект" от живота ѝ, причиняват трудности при ходене и й пречат да използва правилно гласните си струни.

Сестра й Клодет Дион сега разкри, че певицата не може да контролира мускулите си.

В интервю за канадското списание 7 Jours тя каза: "Това, което ме боли, е, че тя винаги е била дисциплинирана. Винаги е работила упорито".

През май Селин Дион беше принудена да отмени оставащите концерти от световното си турне. Сестра й казва, че все още мечтаят тя да се върне на сцената, но не е ясно дали ще може.

"Гласните струни са мускули, сърцето също е мускул. Това е, което ме притеснява", казва тя.

Клодет Дион обяснява, че тъй като заболяването е толкова рядко, не е имало много изследвания за него и някои са "изгубили надежда".

Феновете на певицата я подкрепят и тя е получила много съобщения и подаръци.

Celine Dion has lost control of her muscles following battle with stiff-person syndrome, her sister reports:



“What breaks my heart is that she's always been disciplined. She's always worked hard.” pic.twitter.com/PjbB3vy3iB