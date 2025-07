Украйна ликвидира руски тайни агенти край Киев

А генти на руските тайни служби са били убити днес в Киевска област при операция на украинското разузнаване за арестуването им по подозрение, че са застреляли полковник от Службата за безопасност на Украйна (СБУ) миналата седмица, съобщи Украйна, предаде Ройтерс.

СБУ каза в "Телеграм", че според нея агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) стоят зад убийството на полковника от СБУ Иван Воронич в Киев този четвъртък.

